RADET Constanţa a început debranşarea asociaţiilor cu datorii la căldură

RADET Constanța a început debranșarea asociațiilor cu datorii la căldură

RADET Constanța a demarat acțiunea de debranșare a asociațiilor de proprietari rău-platnice. Au fost somate deja zece asociații din întreg municipiul Constanța.Astfel, AP bloc E, de pe strada Bradului nr. 1, are de plătit suma de 182.964,24 de lei, A.L. nr. 472, de pe strada Ioan Ursu nr. 58, are de plătit 169.340,58 de lei, A.P. bloc 2, de pe Șoseaua Mangalia nr. 187, are o datorie de 154.874,69 de lei, A.P. nr. 672, de pe strada Egretei, - 154.517,89, A.P. bloc C1, de pe strada Egretei nr. 1, - 115.953,41, A.P. nr. 16, de pe strada Ștefan Mihăileanu nr. 68, - 82.226,82 de lei, A.P. nr. 637, str. Egretei nr. 19, - 76.158,03 lei, A.P. nr. 528, str. Curcubeului nr. 9, - 69.504,69 lei, A.P. E9, F9, aleea Topolog nr. 1, - 63.302,43 și A.P. BM13, de pe strada Pescarilor nr. 34, - 41.696,90 lei.„Asociațiile care își vor achita debitul în termenul somat, nu vor fi debranșate. După plata datoriei, se vor face rebranșări în aproximativ zece zile lucrătoare”, a declarat Liviu Popa, directorul general interimar al RADET Constanța.