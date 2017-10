RADET a plecat la vânătoare de rău - platnici

Ştire online publicată Vineri, 24 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

După numeroase somații trimise datornicilor, RADET a început ieri acțiunea de debranșare a rău - platnicilor. Pe lista rușinii figurează 97 de proprietari, cu datorii cuprinse între 616 și 14.010 lei, dintre care trei au fost debranșați. Dacă unii proprietari nici măcar nu s-au arătat la față, alții s-au scandalizat la vederea echipei regiei care a venit să-i debranșeze pentru neplata facturilor emise în urmă cu trei ani. Teatru în plină stradă Varvara Bobeică, care locuiește pe Strada Dacia numărul 32, ar fi trebuit să aleagă actoria ca meserie: ieri, în momentul sosirii echipei RADET, a început un adevărat teatru, în timpul căruia când zicea că nu îi pasă ce se întâmplă, când că nu îi vine să creadă că este debranșată. Deși a fost înștiințată în repetate rânduri de datoria pe care o are la regie, proprietara a refuzat, conștient, să o achitee. Femeia pretinde că datoria de 1.682 de lei, acumulată din noiembrie anul trecut, nu este a ei și a încercat să oprească acțiunea de debranșare. „Pentru ce veniți să-mi tăiați mie căldura? Pentru o factură de 80 de lei? Eu am plătit tot, de ce veniți voi să tăiați țeava mea? O să scot țeava cu totul, să faceți ce vreți cu ea, nu am nevoie de nimic. Asta e casa mea, nu am datorii, nu știu ce vreți voi să faceți cu mine”, striga proprietara din pragul vilei cu două etaje, în speranța că teatrul său va împiedica debranșarea. Nu a fost așa. Angajații regiei și-au văzut mai departe de treabă și au tăiat conducta de alimentare a casei cu agent termic. Liviu Popa, directorul de producție RADET, ne-a explicat că, dacă se ajunge în instanță, recuperarea datoriei ar putea deveni dificilă, din cauza faptului că femeia a refuzat să semneze facturile și, astfel să-și recunoască debitul. „Am ajuns să și filmăm la fața locului, atunci când se fac înștiințările, pentru a avea o dovadă în instanță, pentru că majoritatea îl iau pe «Nu» în brațe. Dacă nu semnează, nimeni nu poate dovedi că datornicul își cunoștea, într-adevăr situația”, a explicat directorul de producție RADET. Casa- 250.000 de euro. Datoria- 20.000 lei. Mândria- neprețuită În general, atitudinea proprietarilor față de regie nu este ocazie de spectacol, așa cum s-a întâmplat în cazul Varvarei Bobeică. De fapt, mulți dintre ei sunt ostili. Ali Cheamie, care avea o datorie de 623 lei, a fost și el debranșat ieri. Proprietarul nu s-a sinchisit nici măcar să iasă din casă și s-a mulțumit să privească totul de la geam. Echipa RADET s-a deplasat apoi la o altă gospodărie de pe strada Soveja, nr.48, de unde avea de recuperat suma de 20.000 lei. Regia a plecat la „vânătoare” de debite, numai că cei vizați nu mai stăteau de două luni la adresa respectivă. Marioara Păcuraru a vândut imobilul noului proprietar, în urmă cu două luni, la pachet cu datoria către RADET. Noul proprietar se oferă să plătească datoria pe care, fără voia lui, a „moștenit-o”. „Eu sunt dispus să plătesc datoria fostului proprietar, nu mă deranjează, fac ce trebuie ca să am căldură la iarnă. Nu mă interesează exact ce faceți, dar aș vrea să tăiați (n.r. țeava) în așa fel încât să o pot pune la loc. Atât cer”, îi spunea proprietarul directorul de producție RADET. În treacăt fie spus, a ajuns la urechile noastre și informația legată de valoarea casei de pe Strada Soveja: 250.000 de euro. La așa sumă, ce înseamnă 20.000 de lei de plată la RADET? Fără plata datoriilor, proprietarii nu se pot rebranșa Cu toate că sistemul plăților s-a modernizat de aproape un an, consumatorii având posibilitatea să plătească factura RADET la oricare sediu BRD din oraș, promptitudinea cetățenilor lasă de dorit, după cum a declarat Liviu Popa. Proprietarii debranșați pot primi în continuare agent termic de la regie dacă achită debitul restant și un tarif de rebranșare în valoare de 296 de lei pentru un apartament și 486 de lei pentru o gospodărie individuală.