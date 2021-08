Putem evita colicile sugarilor?

Care sunt cauzele colicilor?

O imaturitate a sistemului digestiv, o alergie alimentară, un ritm biologic perturbat, un mediu stresant - există mai multe ipoteze pentru a explica originea colicilor bebeluşului.

Pot părinţii evita apariţia lor?

● Poziționarea corectă a copilului la masă

● Nu trebuie trecută cu vederea importanța eructării după alăptare

● Favorizarea unui mediu calm pentru a hrăni copilul

● Beneficiile masajelor pentru bebeluși

● Sfatul medicului pediatru în hrănirea bebelușului

Colicile sugarilor sunt în general descrise ca episoade regulate de plâns intens. Pentru părinți, aceste crize sunt adesea o sursă de îngrijorare, deoarece nu este niciodată clar de ce plânge bebelușul.Cu toate acestea, în ciuda intensității atacurilor, colicile sunt ușoare și pot apărea la copiii care sunt perfect sănătoși. De asemenea, acestea sunt relativ frecvente în timpul creșterii nou-născuților: până la 25% dintre aceștia ar fi afectați.Specialiştii pediatri recomandă câteva moduri care pot ajuta la prevenirea colicilor sugarilor şi anume:Indiferent dacă bebelușul este alăptat sau bea din sticlă, poziția sa în timpul hrănirii are un impact semnificativ asupra digestiei și a riscului de colici. Medicii pediatri recomandă așezarea bebelușului într-o poziție cât mai verticală. În acest fel este împiedicată înghiţirea de aer și se poate limita riscul de colici. Poziţiile culcat şi semisezand favorizează acumularea de aer şi în consecinţă prezența colicilorÎn ciuda unei posturi bune, copiii mici pot înghiți prea mult aer cu fiecare înghiţitură. Eructarea este atunci cea mai bună soluție pentru a evacua acest exces de aer și astfel, a limita colicile sugarului.Uneori bebelușul nu are nevoie să eructeze; cu toate acestea, în multe cazuri, este recomandabil să se ajute bebelușul să eructeze după fiecare masă. Cea mai obișnuită metodă este ținerea bebelușului cu faţa spre mama, în poziție verticală, cu capul sprijinit pe umăr - apoi se bate ușor pe spate.Ca orice persoană şi micuțul este sensibil la mediul său, în timpul mesei. Dacă este prea mult zgomot sau agitație în jurul său, este posibil să aibă dificultăți de digerare. Prin urmare, se recomandă hrănirea copilului într-un loc liniștit. O cameră cu lumină redusă este ideală.Masajul bebelușului poate avea multe avantaje și, în special, pentru prevenirea și ameliorarea colicilor la sugari. Se poate, de exemplu, efectua un masaj circular plasând două degete în jurul buricului bebelușului, făcând apoi cercuri din ce în ce mai mari. Un exerciţiu destul de popular printre părinți, gen bicicleta - constă în culcarea bebelușului pe spate și îndoirea ușoară a picioarelor.Dacă micuțul are colici, sfatul medicului pediatru este necesar. El va verifica dacă totul este în regulă, se va interesa de dieta bebelușului și va oferi sfaturi despre cum pot fi evitate sau ameliorate colicile.De exemplu, medicul pediatru poate sfătui cu privire la ritmul sau durata hrănirii. Dacă nu se alăptează copilul, acesta poate sugera, de asemenea, o formulă pentru sugari care să conţină laptele praf anticolici.