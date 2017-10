Puneţi-vă pe făcut copii! Creşte indemnizaţia

Puneți-vă pe făcut copii! Crește indemnizația

Vești bune pentru familiile care se gândesc să facă un copil sau pentru cele care au deja un bebeluș. Începând cu 1 octombrie, indemnizația pentru creșterea copilului va reveni la valoarea de 85 la sută din veniturile pe ultimele 12 luni, înainte de nașterea copilului.Camera Deputaților a adoptat, ieri, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 124/2011, care prevede majorarea indemnizației de creștere a copilului de la 75% la 85% din venitul net, începând cu 1 octombrie 2012, Camera fiind for decizional. Revenirea indemnizației pentru creșterea copilului la cuantumul de 85 la sută din salariu este valabilă atât în ce privește opțiunea pentru un concediu de creștere a copilului de un an, cât și în cea de doi ani. De asemenea, stimulentul de inserție se va acorda și pentru persoanele care au optat pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani. Acest lucru va ajuta la crearea unui echilibru între nevoia părinților de a fi aproape de copil în primii ani de viață și reintegrarea mai rapidă pe piața muncii. Modificările legislative introduc o perioadă flexibilă pentru achitarea impozitelor și taxelor locale. Astfel, verificarea plății impozitelor și taxelor locale se va face doar în cazul familiilor și persoanelor singure care au dreptul stabilit de cel puțin șase luni, pentru evitarea oricărei discriminări. Sunt excluse de la această verificare familiile monoparentale. De asemenea, se stabilește o perioadă de grație de 60 de zile pentru cei care nu și-au achitat impozitele locale aferente anului precedent, timp în care pot achita această datorie și astfel se poate evita suspendarea plății indemnizației, așa cum s-a decis în anul 2011.Maximul 3.400 de lei pe lună Astfel, începând de la 1 octombrie 2012, familiile care au adus pe lume un copil au două opțiuni. Prima este pentru concediul de creștere a copilului timp de 12 luni, caz în care va primi o indemnizație de 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni, nu mai mică de 600 de lei și nu mai mare de 3.400 de lei lunar. Cea de-a doua variantă este concediul de creșterea copilului timp de 24 de luni, în care de asemenea va primi o indemnizație de 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni, dar plafonul maxim este de 1.200 de lei lunar.Venituri neîntrerupte timp de 12 luni Pentru a beneficia de aceste drepturi, este necesar ca timp de 12 luni înainte de creșterea copilului să fi avut venituri pentru care s-au plătit cotizațiile sociale, de asemenea, se ia în calcul ca perioadă dacă s-au aflat în concediul medical, frecventează cursurile la zi ale învățământului universitar sau postuniversitar, au beneficiat de indemnizație de șomaj ori s-au aflat în concediu cu sau fără plată de creștere a copilului sau au beneficiat de pensie de invaliditate.Ce venituri se iau în calcul Pentru ca să beneficiați de indemnizația de creștere a copilului, se iau în calcul trei tipuri de venituri: cele salariale, cele din activități independente și cele din activități agricole supuse impozitului pe venit. Veniturile din activități independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. De asemenea, se consideră venituri din activități independente și cele obținute din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provenind din brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea.