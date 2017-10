Provocare. 1 milion de experienţe Let's Do It, Romania

Provocare. 1 milion de experiențe Let's Do It, Romania

Mișcarea „Let's Do It, Romania!” lansează campania „1 milion de experiențe Let's Do It”, prin care colaboratorii sunt invitați să-și împărtășească amintirile lor.Amintirile și experiențele pot fi prezentate sub formă video, poză sau text cu hastag-ul #LDIR5ani pe Facebook, Twitter sau Instagram. Site-ul www.letsdoitromania.ro va fi gazda mesajelor de la voluntari. De asemenea, pagina oficială de Facebook a dat startul „Lunii Melancoliei”, iar fanii pot rememora zilnic momente din cei cinci ani.Conform comunicatului, de la participarea la Ziua de Curățenie Națională la implicarea în echipa de organizare, de la susținerea cu experiență relevantă în domenii ca IT, publicitate, HR, finance, gestiunea deșeurilor, media, logistică la resurse financiare dedicate, Let's Do It, România! a adunat peste 8,5 milioane de ore de voluntariat dedicate proiectului. Dintre voluntarii care au participat la Ziua de Curățenie Națională, 550.000 au fost elevi.La nivel național, peste 2.500 de voluntari au făcut parte din echipa de organizare, fiind implicate toate județele din România. Peste 350 de ong-uri au devenit partenere în organizare, comunicare, mobilizarea și gestionarea voluntarilor. Peste 4.500.000 de ore de voluntariat au fost oferite de voluntari pentru organizarea Zilei Curățenie Națională, din 2010 și până în prezent.