Protest în Piața Tomis 3. „Suntem obligați să închidem și, practic, nu mai avem din ce trăi!”

„Este vorba despre o hotărâre de Consiliu Local, HCL nr. 427 din 2017, art. 55, aliniatul 4, care spune că la o distanţă mai mică de 150 de metri faţă de piaţă se interzic tonetele cu legume, fructe, flori. Acelaşi regulament spune că se interzic tonetele în intersecţiile oraşului, în proximitatea trecerilor de pietoni, acolo unde încurcă traficul pietonal. Din toate cele peste 80 de tonete ce se încadrează în dispoziţiile date de acest HCL, Primăria Constanţa s-a rezumat doar la şase societăţi comerciale, în Piaţa Tomis 3. Am deschis mai multe procese, atât colective, cât şi individuale. Pe unele le-am câştigat, altele încă se judecă. Aşteptăm instanţa de judecată să se pronunţe. Între timp, suntem obligaţi să ţinem închis şi practic nu avem din ce trăi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Florentina Toma, unul dintre comercianţii din Tomis 3.





Potrivit acesteia, agenţii economici au transmis primăriei disponibilitatea de a participa la modernizarea zonei. „Le-am spus că dorim că amenajăm conform cerinţelor lor, dar deocamdată nu au nimic concret. Noi am făcut aceste tonete din lemn, tot la solicitarea autorităţilor locale, pe cheltuiala noastră, astfel încât să putem să ne desfăşurăm activitatea în mod civilizat. Ni s-a impus să facem, am avut, nu am avut, ne-am împrumutat, am făcut. Acum ne-au închis. Dar nu ne întreabă nimeni noi cum ne descurcăm, cu ce ne creştem copiii. Până acum am mai avut resurse, ne-am împrumutat, dar mai departe ce facem?”, a mai spus Florentina Toma.