Protest al membrilor Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Constanţa. Se cere destituirea preşedintelui

Membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Constanţa vor protesta, săptămâna viitoare, împotriva actualei conduceri a asociaţiei. Protestul va avea loc pe 19 aprilie, la ora 11.00, la sediul C.A.R. Pensionari din strada Ştefan cel Mare nr. 29.

„Această conducere ocupă funcţiile abuziv, având în vedere că în data de 25 octombrie 2019, în cadrul Adunării Generale, preşedintele actual al C.A.R. P. a fost destituit. Acesta are 94 de ani şi ocupă funcţia de 20 de ani. Noi, membrii C.A.R.P., am făcut nenumărate adrese către conducere pentru audienţe şi pentru convocarea Adunării Generale. Nu am primit niciun răspuns. Scopul protestului este de a se încheia aceste abuzuri şi asociaţia să funcţioneze în legalitate”, ne-a transmis un grup de membri ai Casei.

Am încercat să luăm legătura cu preşedintele C.A.R.P., pentru a obţine un punct de vedere, însă acesta nu a fost găsit la sediu.