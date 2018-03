Protejeaza-ti afacerea cu camere de supraveghere eficiente

Ştire online publicată Luni, 12 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Orice afacere are nevoie de supraveghere video pentru a avea siguranta ca totul functioneaza asa cum trebuie. Indiferent ca aveti o afacere mare sau mica, siguranta ei si a dumneavoastra depinde foarte mult de eficienta sistemului de paza. In functie de costuri, activitate, locatie si alti factori, dumneavoastra trebuie sa va alegeti cea mai buna metoda de protectie.Una dintre metodele cele mai folosite in lumea intreaga este sistemul de monitorizare video. Acesta este folosit in aproape orice domeniu, locatie, afacere, intreprindere etc. Eficienta acestei metode s-a dovedit ridicata inca de inceputuri.Metoda folosirii camerelor de supraveghere pentru a proteja un loc functioneaza de foarte multi ani. In functie de camerele folosite puteti vedea nu doar activitatea care se realizeaza in acel loc, dar puteti afla informatii mult mai importante.Rolul principal al unui sistem de supraveghere video este de a putea observa neregulile ce pot aparea in timpul desfasurarii programului de lucru. Se pot fura bunuri, un angajat poate nu-si face treaba cum trebuie sau orice alt exemplu. Sistemul va permite sa vizualizati imaginile si sa verificati daca banuiala dumneavoastra este reala sau falsa.Insa noile sisteme de supraveghere video inseamna mult mai mult de atat. Ele in continuare ofera aceasta posibilitate, insa capabilitatile lor s-au inmulit o data cu tehnologia.Tehnologia din prezent este acum introdusa nu doar in smartphone-urile de ultima generatie ci si in echipamentele de supraveghere. Acestea, fiind device-uri ce au ca scop protejarea unui obiectiv, este de la sine inteles ca ele trebuie sa ramana in pas cu tehnologia actuala.SKUT.ro este un magazin online supraveghere cu o vechime in acest sector de mai bine de 20 ani. Acesta va pune la dispozitie o gama variata de produse din domeniul securitatii printre care putem enumera: camere de supraveghere video, sisteme de alarma, sisteme de incendiu, accesorii si multe altele.Magazinul situat in Pipera ofera accesibile pentru toate buzunarele si servicii de inalta calitate. Fiecare client are dreptul la retur in termen de 14 zile, primeste asistenta telefonica post vanzare pentru a verifica compatibilitatea produselor si le poate testa in showroom dupa achizitonarea acestora.Echipamentele moderne de supraveghere video sunt in prezent mult mai accesibile fata de anii anteriori cand doar companiile mari isi permiteau sa monteze o astfel de solutie. Preturile sistemelor de supraveghere au scazut o data cu evolutia tehnologica. Tehnologia a ajuns sa coste foarte putin si astfel s-au putut realiza camere si unitati de procesare la preturi foarte bune.Insa asta se intampla in segmentul denumit astazi entry-level, caci aceste echipamente pot ajunge si la mii de euro daca pretentiile sunt unele ridicate.Daca o camera accesibila poate sa filmeze Full HD, o camera de top este capabila de rezolutie 4K. Pe langa rezolutia foarte ridicata si imaginea de o claritate extraordinara, camerele cele mai eficiente dispun de zoom optic avansat, microfon, filmare pe timp de noapte pana la distanta foarte mari si chiar functii software speciale precum Heat Map, urmarirea subiectului, detectie faciala, detectia numarului de inmatriculare al masinii si multe altele.Camerele de supraveghere trebuie alese foarte bine si cu functiile corecte pentru oferi cel mai ridicat grad de eficienta. Nimeni nu si-ar dori sa sa se uite peste imagini si sa nu observe nimic concret deoarece imaginea nu a fost clara, unghiul a fost gresit sau subiectul nu se poate distinge.Pentru rezolvarea acestor probleme este indicat ca un instalator profesionist sa viziteze locul unde vor fi montate camerele pentru a va recomanda cele mai bune solutii.www.SKUT.ro este magazinul de unde poti cumpara cu incredere echipamente de surpaveghere video la preturi avantajoase si cu tehnologie de ultima ora. Viziteaza magazinul pentru oferte personalizate, echipament modern si servicii de top.