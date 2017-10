Prostie sau sabotaj? Cine distruge litoralul românesc

4

DEZIMFORMARE PREELECTORALA

MME. PERHAITA,mata ori ai fost in ultimii 2 ani in coma,ori esti oarba. te instiintez ca grupul olandez care a construit INSULELE DIN DUBAI, de 2 ani ne consolideaza litoralul pe bani europeni si cu o competenta indiscutabila.locuiesc pe faleza nord si am filmat construirea plajei nord de la începutul lucrarii pana la darea in primire. NU EXISTA NICI 2M LATIME DE NISIP.DUPA 1 AN AVEM O PLAJA DE 150M LATIME, 2KM LUNGIME, DOUA DIGURI ASFALTATE SI UNUL IN LARG SUBACVATIC(PT. SPARGEREA VALURILOR). ARTICOLUL DUMITALE ESTE MINCINOS, SI PT. ACEASTA POTI AVEA MARI NECAZURI, PT. DEZINFORMARE. FOTOGRAFIA ESTE DIN TIMPUL SANTIERULUI.CARTIERELE REZIDENTIALE DESPRE CARE VORBITI SUNT CELE MAI FRUMOASE DIN CTA,CELE MAI INGRIJITE SI LINISTITE. DUMNEATA ESTI JURNALIST CUM ESTE PONTA "DOTORE" .ACEST ARTICOL ESTE CITIT IN TOATA TARA SI POATE SI IN STRAINATATE. PT. ACEST MOTIV,FIIND UN ARTICOL MINCINOS SI DEZMFORMATOR VA ROG,CA CETATEAN AL ACESTUI ORAS ,SA-L SUPRIMATI ORI SA-L ADAPTATI REALITATI ACTUALE. P.S.lucrarile de consolidare se vor relua acest an, tot din bani europeni pt plaja Mamaia si Mangalia.