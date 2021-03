Propuneri privind criza locurilor de parcare. Ce ar urma să se întâmple cu mașinile navigatorilor

„Ne punem o mie de întrebări pe un subiect rezolvat bine de alţii în loc să facem ca ei. Nu e ca la scris cărţi, nu ne sancţionează nimeni pentru plagiat dacă îi copiem. E trist să n-ai viziune dar şi mai trist este să ai exemple de primari foarte competenţi, însă să-i foloseşti doar în campanie…”, consideră constănţeanca.



Aproape 400 de locuri, goale, nouă luni pe an





La rândul său, o locuitoare a municipiului propune utilizarea pe tot timpul anului a parcării etajate din Mamaia, realizată cu fonduri europene de peste 14 milioane lei. „Cum putem folosi o parcare care stă aproape goală nouă luni pe an? În 2016 a fost inaugurată cu fast această parcare supraetajată cu 394 de locuri în staţiunea Mamaia. Propun ca această parcare, care oricum este păzită şi în extrasezon, să adăpostească maşinile locuitorilor care sunt plecați, de exemplu navigatori, între una şi nouă luni pe an, pentru o sumă stabilită de autorităţi. Motivaţia: decât să avem maşini care ocupă spaţiul public mai degeaba, putem să lăsăm spaţiu liber pentru locatarii blocului. În plus, primăria poate valorifica o parcare ce nu este folosită în extrasezon. Locuitorii şi-ar parca maşina în siguranţă, într-o parcare acoperită şi păzită, pentru un timp delimitat”, spune Ramona Leonida.



Instituţiile de utilitate, mutate la marginea oraşului





Un alt constănţean are o soluţie mai radicală: mutarea tuturor instituţiilor de utilitate publică la marginea oraşului. „Sunt zone, lipite de Constanţa, în care iei cinci hectare de teren cu preţul a 5.000 mp de teren în «buricul» târgului. Pe un hectar faci clădiri cu 2, 3 etaje, pentru toţi «indispensabilii», pe două hectare faci parcare pentru ei şi toţi cei care avem nevoie de serviciile lor şi pe 2 hectare faci zonă verde, să crape Bruxelles-ul de invidie. Timp de execuţie doi ani maxim. Pentru aşa ceva ne dă UE fonduri instantaneu. Constanţa se va decongestiona imediat”, susţine Robert N.





Aşteptăm, în continuare, cu interes, şi propunerile Primăriei Constanţa privind parcările anunţate nu mai departe de anul trecut, în timpul campaniei electorale.





Aşa se face că unii constănţeni şi-au pus chiar mintea la contribuţie, şi-au luat din timpul personal şi chiar au venit cu propuneri. O propunere vine din partea Andreei M.S., care a făcut chiar şi o ilustraţie sugestivă. Aceasta a readus în atenţie parcarea plină de mocirlă, din cartierul Tomis III, despre care ziarul „Cuget Liber” a scris în luna februarie, în locul căreia ar putea fi ridicată o parcare etajată, cu pereţi de verdeaţă. Modelul este inspirat dintr-un proiect de la Timişoara, unde chiar va fi construit imobilul respectiv, cu 107 locuri pentru maşini.