Propunere la drumeţie - Ziua Sfinxului din Bucegi

Ştiaţi că Sfinxul din Bucegi are o zi dedicată lui când este sărbătorit? Se întâmplă pe 28 noiembrie, când mii de iubitori ai muntelui vin să-l sărbătorească. Dacă vremea este bună şi soarele se arată generos, o dată pe an, de Ziua Sfinxului are loc un fenomen miraculos. La apus, în jurul orei 16:45, deasupra Sfinxului se formează o piramidă energetică de lumină, care se spune că îi încarcă energetic pe cei care se află pe munte, în acel loc. Oricum, platoul Bucegilor a stârnit numeroase poveşti, mai mult sau mai puţin, curioase. Nu se ştie exact de când a început sărbătorirea Sfinxului şi ce legătură există cu această dată, dar oricând, o plimbare în vârful Bucegilor este un motiv de bucurie. Dacă vă propuneţi să ajungeţi pe platou, interesaţi-vă din timp care sunt condiţiile meteorologice ca să nu rămâneţi înzăpeziţi şi îmbrăcaţi-vă adecvat.