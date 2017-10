"Propun dublarea pedepselor pentru cruzimea faţă de animale"

"Propun dublarea pedepselor pentru cruzimea față de animale"

Ştire online publicată Vineri, 16 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Medicul și deputatul Tudor Ciuhodaru a observat creșterea numărului și gravității actelor de cruzime față de animale. El susține că "zilnic sunt două-trei cazuri de maltratare, schingiure și mutilare a animalelor, iar într-un singur an peste 900 de animalele au fost aduse în adăposturi cu membrele tăiate, moarte de foame sau împușcate". Tudor Ciuhodaru speră ca prin dublarea pedepselor să descurajeze aceste practici și să ofere o protecție sporită animalelor.Petiție pentru pedepsirea aspră a tinerilor care au tăiat coada unui câine, semnată de 70.000 de oameni"Propun dublarea pedepselor pentru cruzimea față de animale. România a ajuns un adevărat iad al animalelor. Zilnic se înregistreaza 2-3 cazuri de maltratare, schingiure și mutilare a animalelor iar într-un singur an peste 900 de animalele au fost aduse în adăposturi cu membrele tăiate, moarte de foame sau împușcate. Alte 542 de sesizari în care erau semnalate cazuri de abuz au fost înaintate autorităților. Petiția în care se solicită pedesirea aspră a tinerilor ce au tăiat coada unui cățel doar pentru amuzament a fost semnată în doar câteva zile de aproape 70.000 de români. Cruzimea față de animale este inacceptabilă și trebuie sanctionată corespunzător prin lege. Supunerea animalelor la suferințe inutile sau chiar uciderea acestora este pedepsită, conform legilor în vigoare, doar cu amendă sau cel mult cu închisoare de la șase luni la 1 an. Numeroasele acte de cruzime față de animale, subiect uzual de breaking news, arată fară tăgadă că în România zilelor noastre, animalele sunt cele ce trebuie apărate față de abuzuri. Ținând cont că schingiuirea animalelor continuă este clar că actualele pedepse sunt insuficiente", a declarat Tudor Ciuhodaru, potrivit unui comunicat.