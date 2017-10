Deși știau că sunt cu plata facturilor la zi,

Proprietarii unui bloc din Km 5 au aflat că au datorii de 30.000 lei la RADET

Majoritatea certurilor în cadrul unei asociații pleacă de la bani. Atunci când suma strânsă de la proprietarii dintr-un bloc este folosită pentru alte plăți, fără ca oamenii care dau banii să știe, certurile apar inevitabil. Așa s-a întâmplat și la blocul 40 de pe Theodor Speranția, unde toți banii încasați în 2008 de la proprietari au fost folosiți pentru a plăti facturile din 2007, după cum au aflat oamenii chiar de la RADET. Administratorul ridică din umeri, iar proprietarii se tem că la iarnă nu vor avea căldură. Acțiunile RADET pentru recupe-rarea datoriilor de la asociațiile de locatari iau amploare. Pe Strada Theodor Speranția numărul 23, la blocul 40, proprietarii au aflat, în urmă cu câteva zile, că au o datorie la regie în valoare de 30.000 lei, bani pe care ei i-au plătit de-a lungul acestui an, dar care, se pare, nu au fost folosiți pentru ce trebuia. Din cauză că trebuia să plătească o datorie din 2007, administratorul blocului 40, Viorica Cernei, a încercat să rezolve problema după cum a crezut de cuviință: a folosit banii încasați din luna februarie și până acum pentru a plăti datoria de anul trecut, fără însă a anunța proprietarii care, încrezători, îi plăteau întreținerea în fiecare lună. Oamenii au aflat despre situația în care se află atât din înștiințările primite, cât și de la reprezentanții regiei, care le-au spus că facturile de pe 2007 sunt toate achitate, dar că pe 2008 nu a fost plătit niciun ban. Scandal ca la ușa cortului Bomba a explodat în urmă cu câteva zile, când, în cadrul ședinței de la administrație, proprietarii au aflat nu numai că sunt datornici, dar și că este posibil, dacă datoria nu va fi achitată, să nu aibă parte de căldură la iarnă. Problemele s-au discutat în plină stradă. „Mie nu mi se pare normal așa ceva. Își bat joc de noi. De ce să plătim noi, dacă noi am plătit până acum la zi? De unde să luăm banii?”, se întreabă Gică Bogdăneanu, un proprietar nemulțumit. Zeci de oameni, indignați că li se cer, din nou, bani au ținut, zilele trecute, o ședință extraordinară chiar în stradă, iar acuzațiile nu mai conteneau. „Normal că suntem nemulțumiți. Ne tot întrebăm ce are de gând să facă administratorul ca să ieșim din situația asta. Și noi vrem să avem căldură la iarnă, la fel ca toată lumea”, ni s-a mai plâns un proprietar. Din păcate, administratorul blocului nu a dorit să ofere niciun punct de vedere asupra problemei. Expertiza contabilă va mai descurca ițele problemei Momentan, membrii asociației s-au hotărât să apeleze la o expertiză contabilă, pentru a se stabili datele exacte ale facturilor neplătite, a cui este vina și ce trebuie făcut mai departe. Expertul va fi plătit de către păgubiți. În cazul în care se va stabili că singurul responsabil pentru situația actuală este administratorul, proprietarii sunt hotărâți să-l dea în judecată. „După ce se termină cu expertiza, vrem să schimbăm administratorul. Ne-am săturat să ne fure așa”, ne-a dat verdictul Vasile Mândru, care locuiește la scara D a blocului 40.