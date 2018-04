Proprietarii de câini, amendaţi că-i plimbă fără lesă! Pentru maidanezi cine plăteşte amenzile?

Proprietarii de câini, amendați că-i plimbă fără lesă! Pentru maidanezi cine plătește amenzile?

În Constanța sunt mulți iubitori ai câinilor de companie, însă puțini dintre ei respectă regulile de bună conviețuire într-un oraș turistic. Fie că îi plimbă fără lesă, că îi duc să alerge pe plajă, fie că se fac că nu văd când „prietenul“ lor își face nevoile pe trotuar, mulți dintre posesorii de câini încă sunt departe de civilizație. Iar o parte din vina că orașul arată cum arată o poartă și ei.De ani de zile ne tot plângem că parcurile sunt pline de câini lăsați liberi, unii dintre ei agresivi, că în jurul blocurilor aleile sunt pline de mizeriile lăsate de aceștia și de câinii vagabonzi, însă, până acum, măsurile au fost aproape inexistente. De ceva timp, însă, Poliția Locală a pornit o adevărată campanie împotriva celor care își bat joc de Constanța, scuipă coji de semințe pe jos, nu-și țin câinii în lesă, aruncă gunoaiele oriunde binevoiesc și cred că altcineva trebuie să vină să facă curățenie după ei. Zilnic sunt aplicate zeci de amenzi pentru astfel de specimene.„Nu poți să te plimbi cu copilul în Parcul Tăbăcărie, în exteriorul Țării Piticilor, pentru că este plin de câini. Proprietarii lor îi scot la plimbare și îi lasă liberi să zburde prin iarbă. Acolo își fac nevoile și nu se duce nimeni să strângă după ei, și tot acolo se joacă și copiii noștri. Ce ar trebui, să ne ținem noi copiii în lesă? E adevărat, sunt și câini drăgălași, prietenoși, dar sunt și mai mari, care îi sperie pe cei mici. Locul câinilor nu este în parc. Să se ducă pe câmp, unde vor…”, ni s-a plâns, zilele trecute, Mariana Chirea, din Constanța.Femeia spunea că sunt foarte mulți proprietari care nici măcar nu știu că nu au voie să lase câinii liberi. Și că atunci când li se atrăgea atenția reacționau urât. Însă, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 184, din 2013, plimbarea câinelui fără lesă pe drumurile publice reprezintă sancțiune, iar amenda este de 500 de lei. Astfel de sancțiuni au fost aplicate de polițiștii locali, în ultimele săptămâni, în aproape toate parcurile din oraș, inclusiv în Tăbăcărie, parcul de la Casa de Cultură, dar și pe faleza de la Cazino și pe străzile din cartiere.Rămâne însă problema maidanezilor. Pentru ei și mizeria pe care o fac cine plătește?„Înțeleg să mă amendeze pe mine că nu am grijă de cățel, îl las liber și nu îi adun excrementele, dar de câinii fără stăpân cine se ocupă? Ne-au invadat din nou. Sunt mulți, sunt mari, unii periculoși și fac multă mizerie. Nu am auzit să plătească primăria amendă că nu îi adună de pe străzi și ne obligă să trăim cu rahații lor sub nas. Sunt mult mai mulți câini vagabonzi comparativ cu cei de companie. Ai noștri sunt vaccinați, spălați, deparazitați și prietenoși, pentru că nu le lipsește nimic. Cei de pe stradă sunt imprevizibili, bolnavi și pretutindeni. Poliția Locală să amendeze în primul rând autoritățile că nu își fac datoria, Ecarisajul că nu face nimic. Să vină să spele trotuarele după ei, să îi adune de pe străzi, să le dezafecteze adăposturile de printre blocuri și apoi să se ia de noi, cei care avem grijă de câinii noștri”, este de părere o altă constănțeancă.Și, cu riscul de a o supăra și mai tare, reamintim că și pe plajă este interzis accesul câinilor, fie în lesă, fie liberi.„Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral trage un semnal de alarmă turiștilor care se vor bucura de litoralul românesc și le reamintește că este interzis accesul persoanelor însoțite de animale pe plajele Mării Negre, precum și circulația sau staționarea vehiculelor pe plaje”, precizează reprezentanții ABADL.Potrivit legii, pe plajele litoralului românesc, utilizate în scop turistic, se interzice accesul, circulația sau staționarea vehiculelor, cu excepția celor care asigură intervenții operative și a utilajelor de întreținere a plajelor. De asemenea, este interzis, conform OUG nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, accesul persoanelor însoțite de animale, cu excepția câinilor din dotarea Ministerului Administrației și Internelor și a câinilor utilitari care însoțesc persoanele cu dizabilități.„Aceste fapte, comise de persoane fizice sau juridice, constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 10.000 și 20.000 de lei. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral amintește că pot fi sancționați și cei care depozitează materiale și deșeuri de orice fel pe faleze, plaje, maluri și în zone de protecție”, mai spun cei de la ABADL.Așadar, când ieșiți la plimbare pe plajă, lăsați prietenul patruped acasă și, în niciun caz, nu vă aventurați cu automobilul de teren pe nisip.