Promisiuni sau realitate? „Nu mai avem plafon!”, o sintagmă care se doreşte a fi eliminată

Despre ce este vorba? Contractul-cadru privind acordarea asistenţei medicale, intrat în vigoare de la 1 iulie, aduce, ca principală noutate, un pachet de prevenţie, constând în consultaţii şi analize medicale, ce se adresează adulţilor de peste 40 de ani. Altfel spus, asigurații sunt rugați să se prezinte la doctor din timp, nu doar atunci când prezintă simptomele unei boli, pentru că doar așa pot preveni apariția unei maladii grave. În plus, oamenii sunt sfătuiţi ca, în cazul în care vor avea probleme cu accesarea gratuită a acestui pachet de prevenţie, să se adreseze CNAS sau Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa.





Potrivit CNAS, noul contract-cadru prevede acordarea unui pachet de trei consultaţii de prevenţie gratuite: una de evaluare a factorilor de risc ai pacientului, a doua consultaţie prin care medicul efectuează ceea ce se numeşte intervenţia asupra factorilor de risc şi a treia consultaţie de monitorizare. Astfel, în cabinetul medicului de familie, asiguratul va fi consultat și îi vor fi date, mai departe, trimiteri către alți specialiști, dacă acesta va considera că pacientul are nevoie de investigații suplimentare. De precizat că eventualele investigaţii medicale recomandate de medici în urma acestor consultaţii vor fi şi ele decontate, în baza biletului de trimitere. Totodată, se are în vedere ca numărul de consultaţii gratuite la domiciliu acordate de medicii de familie să crească la una pe lună în cazul pacienţilor cronici, faţă de patru pe an, câte sunt în prezent, iar lăuzele să beneficieze, și ele, de consultaţie gratuită la domiciliu.



Cine beneficiază de consultațiile preventive





De asemenea, în cazul pacienţilor care au avut Covid-19, ei vor putea primi de la medicii cardiologi şi pneumologi recomandări de servicii conexe actului medical furnizate de fizioterapeuţi, precum şi de psihologi în specialitatea psihologie clinică-consiliere psihologică şi psihoterapie. Așadar, printr-o consultație precoce, vă puteți monitoriza sănătatea și evitați riscul de a vă îmbolnăvi. În plus, medicul vă poate elibera trimiteri către analize de sânge uzuale, trimiteri către RMN, CT, Cardiologie etc., care, în urma trimiterii pot fi efectuate tot gratuit.





„Când vorbim despre consultaţii preventive, ne referim la persoanele asigurate care nu au semne de boală, practic sunt asimptomatice, dar care este necesar să-şi evalueze starea de sănătate, prin efectuarea unor consultaţii de evaluare a riscului individual, precum şi prin efectuarea unor analize de laborator. Aşadar, pot beneficia de aceste consultaţii şi analize de laborator persoanele asigurate care sunt sănătoase şi nu au avut nevoie de vreo consultaţie sau analize. Aceste consultaţii preventive au existat şi în contractele-cadru precedente, însă în acest nou contract se pune mai mult accent pe acestea şi sunt explicate mai pe larg şi modalităţile prin care medicii de familie le pot acorda, precum şi modalitatea de decontare a analizelor paraclinice de către laboratoarele care le efectuează”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al CJAS Constanţa, Aura Drăgoi.



Practic, în acest fel, se doreşte a fi eliminată sintagma „nu mai avem plafon” de care se loveau persoanele care aveau bilet de trimitere în acest sens. Aşadar, pe viitor, pentru aceste analize preventive, laboratoarele pot depăşi valoarea de contract. Atenţie! De pachetul de prevenţie beneficiază toţi asiguraţii, însă, în funcţie de categoria de vârstă din care fac parte, diferă chestionarele de evaluare a riscului, tipurile de investigaţii recomandate, precum şi frecvenţa acordării acestora.





Aşa că, pentru a preveni astfel de situaţii, mergeţi din timp la medic. Nu aşteptaţi să vi se facă rău, pentru a beneficia de un consult. Uneori, chiar şi o zi contează. Faceţi tot posibilul să vă controlaţi la timp sănătatea şi veţi evita apariţia bolilor, mai ales că verificările la medicul de familie sunt gratuite, deci nu scoateţi nici un ban din buzunare. Mai nou, începând de luna aceasta, persoanele cu vârsta de peste 40 de ani vor beneficia de câte un set de consultaţii şi analize de prevenţie gratuite, iar preşedintele CNAS, Adrian Gheorghe promite că „sumele vor fi suplimentate oricât va fi nevoie”.