Proiectul "Un pomişor pentru viitor" a ajuns la cea de-a doua ediţie

Proiectul "Un pomișor pentru viitor" a ajuns la cea de-a doua ediție

Pentru al doilea an consecutiv, cora România a contribuit la îmbogățirea spațiului natural din unitățile de învățământ din comunitățile în care hipermarketurile companiei sunt prezente, pentru a le oferi celor mici un mediu mai sănătos pentru dezvoltarea minții și a corpului și pentru a le insufla grija pentru mediul înconjurător.În plin sezon verde, voluntarii cora Brătianu, împreună cu elevii din Centrul de Educație Incluzivă Albatros, Centrul de educație Incluzivă Delfinul, Centrul de Educație Incluzivă Maria Montessori și Școala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța, au plantat câte o mică livadă de pomi fructiferi în grădinile școlilor alese să facă parte din acest program.„E rolul nostru să fim alături de comunitățile din care facem parte, contribuind cu tot ce putem pentru creșterea armonioasă și sănătoasă a copiilor noștri. Ne face plăcere să ne implicăm în astfel de activități, dovada fiind numărul mare de voluntari cora care au răspuns și în acest an cu entuziasm invitației noastre. Încă de la prima ediție a acțiunii, am fost impresionați de entuziasmul cu care copiii s-au implicat. Ceea ce este extraordinar la această acțiune e că ea produce efecte în timp, nu se termină odată cu acțiunea de plantat: copiii au grijă de pomișorii lor și îi văd crescând. De aceea, a venit firesc reluarea și în acest an a acțiunii”, a declarat Codruța Borza, director hipermarket cora Brătianu.Programul „Un pomișor pentru viitor” s-a derulat în toate orașele în care activează hipermarketul cora: București, Constanța, Baia Mare, Cluj, Drobeta Turnu Severin, Bacău și Ploiești.Lupta pentru un mediu curat nu poate fi câștigată printr-un efort punctual. Este o luptă continuă, care necesită implicare totală, resurse, viziune. cora România și-a dovedit, de-a lungul timpului, preocuparea față de mediul înconjurător, prin campanii derulate sub umbrela coraVerde.