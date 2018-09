Proiectul SAGE "Society for all ages". Primarii din judeţ, preocupaţi de soarta bătrânilor

Proiectul SAGE "Society for all ages". Primarii din județ, preocupați de soarta bătrânilor

Primăria comunei Crucea din județul Constanța a organizat, vineri, la hotelul „Ibis”, conferința regională de diseminare a rezultatelor proiectului SAGE „Society for all ages” („O societate pentru toate vârstele”). Întâlnirea i-a avut ca gazde nu doar pe reprezentanții primăriei Crucea, ci și pe cei din comuna Mihail Kogălniceanu și Siliștea, alături de partenerul bulgar, ONG-ul „Youth Organisation for European Silistra” din districtul Silistra Bulgaria, reprezentat de Kyosev Svetoslav.Precizăm că proiectul amintit este finanțat în cadrul programului INTERREG V-A România- Bulgaria. Scopul conferinței a fost de a prezenta concluziile rezultate în urma implementării proiectului, precum și rezultatele sale. În același timp, s-a discutat despre îmbunătățirea calității serviciilor specializate de îngrijire a persoanelor vârstnice.Scopul proiectului SAGE vizează reducerea incompatibilității între cerere și oferta de muncă, din cauza unui nivel precar de pregătire profesională, ca un factor de blocare a mobilității forței de muncă, cât și corelarea cererii și ofertei de muncă în mediul rural pe fondul unui proces accentuat de îmbătrânire a populației.Acesta se desfășoară pe o perioadă de 18 luni și are o valoare totală de peste 400.000 euro, din care valoarea contribuției UE este de 340.196 euro. Activitățile constau în calificarea și perfecționarea persoanelor din mediul rural în meseriile de îngrijitor la domiciliu pentru persoanele vârstnice, dar și pentru persoanele cu dizabilități. În urma acestui program, 180 de persoane, reprezentând 45 de participanți din fiecare locație parteneră (Crucea, Mihail Kogălniceanu, Siliștea și Silistra - Bulgaria), vor fi beneficiari.„Datele statistice arată că atât în România, cât și în Bulgaria, pentru populația din mediul rural, care reprezintă mai mult de jumătate din populația țării, asistența medicală primară este asigurată de mai puțin de 40% din totalul medicilor de familie. Având în vedere gradul ridicat de îmbătrânire al populației, devine din ce în ce mai imperioasă pregătirea personalului și difuzarea informațiilor cu privire la nevoile specifice ale persoanelor asistate pentru a le putea satisface corespunzător”, a declarat primarul din Crucea, Gheorghe Frigioi.Edilul a mai spus că acest proiect urmărește calificarea și perfecționarea persoanelor din mediul rural în meseriile de îngrijitor la domiciliu pentru persoanele de vârsta a treia, dar și pentru cele cu dizabilități. Mai mult decât atât, scopul SAGE este acela de a profesionaliza serviciile oferite într-un domeniu sensibil și, în același timp, de a crește gradul de ocupare a forței de muncă, determinând o îmbunătățire a calității vieții. La rândul său, primarul comunei Siliștea, Mihai Soare, a declarat că acest proiect este extrem de benefic pentru toată lumea, mai ales pentru că îmbătrânirea populației ne afectează pe noi toți, ca indivizi, dar și societatea.