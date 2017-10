Proiectul bicicletelor gratuite, împotmolit! Staţiile, vandalizate

Pedalăm "în gol", dar plătim bani grei pe reparații

Proiectul bicicletelor gratuite, împotmolit! Stațiile, vandalizate

În anul 2014, Constanța ar fi trebuit să aibă 24 de stații și 380 de biciclete cu care turiștii și locuitorii să se plimbe gratuit prin oraș. La trei ani de la demararea proiectului, bicicletele ruginesc într-un depozit, iar stațiile au început să se degradeze și au necesitat deja reparații. Proiectul este înfrânat de proceduri de achiziție și licitații și deocamdată nu se știe când va deveni funcțional.Două stații de biciclete din stațiunea Mamaia au fost vandalizate deja, deși nici nu au fost puse în funcțiune. Reprezentanții Primăriei Constanța au găsit stațiile distruse și a fost nevoie de aproape 35.000 de lei pentru a fi reparate.„În cursul anului 2016, stațiile de biciclete din zona hotelului Dorna și din zona hotelului Iaki au suferit avarii datorate unor acte de vandalism, care au fost constatate și în cadrul vizitelor de monitorizare efectuate de Serviciul de Monitorizare Proiecte din Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană. În vederea remedierii defecțiunilor apărute în urma vandalizării celor două stații, a fost inițiată procedura privind achiziția și montarea pieselor de schimb pentru stațiile vandalizate ale sistemului de bike sharing din municipiul Constanța, finalizată prin contractul 90099/13.07.2017, în valoare de 34.316,3 lei, fără TVA”, precizează reprezentanții Primăriei Constanța.Potrivit acestora, în cursul anului 2017, a fost lansată procedura de achiziție a serviciului de asigurare a funcționalității sistemului de bike-sharing, care cuprinde serviciul de call center, servicii tehnice stații și biciclete, relocarea bicicletelor, servicii de reparații ale rețelei de bike-sharing, inscripționare cartele de proximitate, aferent proiectului european „Black Sea Bike - Diversification of the tourism services în Constanța - Balchik cross border region by bike - BSB”, pe o perioadă determinată de patru luni.În cadrul procedurii, s-a prezentat un singur ofertant, însă din cauza neconcordanțelor apărute în oferta acestuia, procedura a fost anulată în data de 15 septembrie 2017.Proiectul „Black Sea Bike - Diversification of the Tourism Diversification of the Tourism Services in Constanța Balchick Cross Border Region Bike - BSB” face parte din Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013.Proiectul este dezvoltat de cele două administrații, din Constanța și Balchik, urmărind nevoile identificate în legătura cu lipsa de servicii oferite turiștilor și subdezvoltarea lor, care necesită investiții suplimentare pentru a putea satisface toate nevoile acestora.„Black Sea Bike - Diversification of the tourism services în Constanța - Balchik cross border region by bike - BSB” cuprinde în momentul de față o rețea de 24 de stații de biciclete și un număr de 390 de biciclete cu rol de mijloace de transport, cât și o modalitate de petrecere a timpului liber. Această rețea acoperă și conectează zonele importante ale orașului Constanța și stațiunii Mamaia.„Întregul sistem - atât stațiile, cât și bicicletele - este în perfectă stare de funcționare, iar pentru asigurarea continuității serviciului și coordonarea activităților specifice, va fi reluată procedura de achiziție pentru încheierea unui acord cadru cu o durată de patru ani”, au declarat reprezentanții Primăriei Constanța.