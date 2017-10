Proiectul "biciclete gratuite" la Constanţa s-a dezumflat. Băncuţe de odihnă în loc de mişcare pe două roţi

Proiectul "biciclete gratuite" la Constanța s-a dezumflat. Băncuțe de odihnă în loc de mișcare pe două roți

De mai bine de doi ani, în Constanța ar fi trebuit să existe 390 de biciclete cu care turiștii și locuitorii municipiului să se plimbe gratuit, prin oraș. Proiectul, bine intenționat, de altfel, demarat la mijlocul lunii septembrie 2013 și care ar fi trebuit să dureze doar 18 luni, este și la această oră neterminat și cu slabe șanse să mai fie gata vreodată.Cu o ultimă sforțare, la finele anului trecut, au fost începute lucrările la stațiile pentru biciclete. S-au săpat gropi, s-au adus panourile, s-au montat rastelele și apoi totul s-a stopat, din nou. Mai mult decât atât, în stația din intersecția de la Dacia, chiar lângă cele „Trei ceasuri rele”, a fost amenajată o zonă de odihnă, cu trei bănci de lemn. Culmea este că acestea au fost așezate chiar pe platforma betonată în luna de-cembrie, pe locul unde ar fi trebuit să fie înșirate cel puțin 15 biciclete. Dacă lucrătorii primăriei nu au greșit locația, s-ar putea crede că proiectul bicicletelor este îngropat definitiv sau cel puțin temporar.Am vrut să aflăm de la Primăria Con-stanța care este stadiul proiectului și de ce bicicletele au fost înlocuite cu bănci, dar nimeni nu a știut să ne dea informații. Am fost redirecționați către managerul de proiect, Georgiana Bratu, dar și acesta era în concediu de odihnă. În lipsa sa, am trimis o solicitare Departamentului de Relații publice și comunicare. Deși ni s-a promis că ni se va oferi un răspuns oficial, ieri, la ora 16.20, nu mai era nimeni prin birourile primăriei. Cu un program strict, în care la numai câteva minute după terminarea orelor de lucru angajații Primăriei Constanța sunt deja plecați, nici nu este de mirare că sunt atâtea întârzieri la proiectele demarate.Faimosul proiect, greu de pus în aplicare, ar fi trebuit să aducă la Constanța 390 de biciclete, în 24 de stații din Peninsulă, prin centrul orașului și până în stațiunea Mamaia. Intitulat „Black Sea Bike - Diversification of the tourism services in Constanta Balchick Cross Border Region by Bike - BSB”, proiectul urmărește oferirea de servicii pentru turiștii din zonă. Dacă se respecta termenul de finalizare, contribuția Uniunii Europene ar fi trebuit să fie de peste 1.270.000 euro, iar cea a Primăriei Constanța de doar 25.700 euro. În noile condiții, cel mai probabil Primăria Con-stanța va trebui să suporte toată investiția. Lucrările sunt realizate de o firmă din Brașov.Fiecare rastel ar fi trebuit să aibă un centru de comandă, de la care să se facă autentificarea automată a utilizatorilor și alocarea unei biciclete, pe bază de cartelă de acces la sistem. Ca mod de operare, orice turist sau localnic ar putea să solicite, pe bază de buletin, un card de utilizator ce se acordă gratuit de la punctele de distribuție, puncte ce urmează a fi selectate și stabilite în faza de execuție a proiectului, avându-se în vedere logistica proprie a Primăriei Constanța, dar și eventuale colaborări cu instituții și agenți economici interesați.În municipiul Constanța vor fi amplasate, în total, 24 de stații, atât în oraș, cât și în stațiunea Mamaia.este lângă Biserica Greacă,este pe strada Remus Opreanu, vizavi de Comandamentul Marinei,în zona Poarta 1, la scările de la Termele Romane, apoi la intersecția străzilor Mircea cel Bătrân și Ștefan cel Mare, în fața Mozaicului, lângă Parcul Arheologic, la Sala Sporturilor, la intrare în parc, pe bulevardul Mamaia, în zona Capitol, în zona parcului din Tomis II - Victoria, în zona Dacia, la cele trei ceasuri, la City Park, la intrare în Parcul Tăbăcărie, în dreptul stației Suceava, la intersecția străzilor Cișmelei și Dispen-sarului, la zona de acces spre Campus, la intrare în Satul de Vacanță, la Păpădie, în zona Hotelului Perla, în zona Hotelurilor Meridian și Doina, în zona Hotelului Ovidiu, în zona Castel, în zona Iaki, pe varianta A - în parcarea cu panouri solare, în zona Hotelului Central, în zona Hotelului Dorna și pe bulevardul Mamaia, la Pescărie, și la Delfinariu.