Proiect realizat pe jumătate. Podul de la Butelii, redeschis pentru maşini, periculos pentru pietoni

Proiect realizat pe jumătate. Podul de la Butelii, redeschis pentru mașini, periculos pentru pietoni

Fără surle și fără trâmbițe, Podul de la Butelii a fost redeschis traficului, la sfârșitul săptămânii trecute. Nu are nici borduri de marmură, nici cel mai modern sistem de iluminat nocturn, însă măcar este circulabil. Cel puțin pentru mașini. Pietonii mai au de așteptat.Autoritățile locale au „inaugurat”, chiar înainte de Centenar, porțiunea reabilitată parțial a Pasajului Cumpenei. Este doar un test, după cum spune primarul Decebal Făgădău, iar lucrările nu sunt oprite decât temporar, pe perioada sezonului rece. Sunt speranțe ca, dacă podul reabilitat pe bucăți trece cu bine testul din această iarnă, în primăvară să fie refăcută și partea cealaltă, iar în 2019 tot pasajul să fie gata așa cum l-am văzut pe hârtie.Lucrările au început, inițial, în primăvara lui 2017, dar, după primele decopertări au fost descoperite unele probleme de natură tehnică, așa că a fost nevoie de refacerea proiectului. Abia un an mai târziu, s-a putut lucra din nou.„La momentul respectiv, am emis ordin de sistare a lucrărilor din două motive: pentru că venise sezonul estival și nu mi-aș fi dorit ca lucrările la șantier să sugrume și mai mult traficul din zonă, dar și pentru a căuta o rezolvare în vederea depășirii problemelor de natură tehnică. După revizuirea proiectului tehnic de către proiectant, a fost nevoie de o nouă aprobare din partea Consiliului Local. În acest răstimp, constructorul nu a stat și a lucrat la confecționarea parapeților, precum și la procurarea materialelor necesare pentru a recupera timpul pierdut. În luna aprilie 2018, constructorul a reînceput lucrul la pasaj. Evident că și la vedere, dar foarte mult și sub pod, pentru că au fost foarte multe lucrări necesare pentru consolidarea acestui pasaj dedesubt. Apoi a fost turnat primul strat de asfalt, stratul de uzură. Evident că ne-am lovit de o nouă problemă tehnică și, din loc în loc, izolat, au apărut niște dâmburi care, ulterior, s-au transformat în mici gropi”, a justificat întârzierile primarul Decebal Făgădău.Nu e gata nici jumătatedin ce trebuia făcutAcesta a spus că a solicitat analize la laborator ale materialului asfaltic, pentru a se asigura că este de bună calitate și că nu sunt risipiți banii constănțenilor.„Rezultatul analizelor în două laboratoare distincte a fost că asfaltul este de bună calitate. Cu toate acestea, ca o măsură de prevenție, i-am solicitat constructorului să deschidem pasajul rutier și să vedem cum se comportă în condiții reale de trafic și pe durata sezonului rece. Lucrarea nu este finalizată pe această jumătate de pasaj. Facem acest test în condiții reale de trafic tocmai pentru a vedea cum putem să îmbunătățim proiectul pentru etapa a doua. Pe șantier, lucrările sunt într-un stadiu de 43%. În ce privește confecțiile metalice, achiziționarea corpurilor de iluminat, borduri și toate materialele necesare, suntem într-un stadiu mai avansat”, a mai precizat edilul.„În cursul anului viitor vom finaliza această lucrare.”Potrivit primarului, lucrările la jumătatea neatinsă a podului ar putea începe în primăvară.„Am certitudinea că, de îndată ce se va încheia sezonul rece, undeva în primăvara anului viitor, vom păstra deschis sensul nou și vom lucra la sensul ce urmează să fie reabilitat și că în cursul anului viitor vom finaliza această lucrare. Acest test pe care îl facem în condiții reale de trafic este tocmai pentru a conserva interesul constănțenilor, pentru a nu cheltui bani, pentru a face o recepție în pripă, iar după ce finalizăm lucrarea să fim nevoiți și să reparăm ceea ce tocmai am reparat. Îmi cer scuze pentru disconfortul creat în zonă. Știu că este o zonă extrem de aglomerată, sper ca până în primăvară, acest disconfort să fie eliminat. Vor fi restricții de viteză, pe partea nouă a pasajului, așa cum este firesc, dar vă asigur că am luat toate măsurile ca circulația să fie în condiții optime”, a mai anunțat șeful Primăriei Constanța.Pietonii… să se descurceIeri, la orele prânzului, pe Podul de la Butelii se circula foarte bine. Nu era aglomerat, nu mai erau cozi de mașini nici la urcare, nici la coborâre. Am găsit însă pietoni și pe un sens și pe celălalt, care mergeau pe jos, pe partea carosabilă, ferindu-se atunci când venea câte o mașină mai mare.„Nu avem trotuar. Pe partea nouă nu este gata, iar pe partea veche nu există. Nu ai pe unde să mergi, așa că, ce să facem, o luăm la pas, pe margine. Șoferii sunt înțelegători”, ne-a spus o femeie care tocmai coborâse pe porțiunea cea nouă.