Proiect inedit la Constanţa. Bolnavii de Parkinson, recuperaţi prin… dans

Proiect inedit la Constanța. Bolnavii de Parkinson, recuperați prin… dans

Bolnavii de Parkinson din județul Constanța sunt norocoși. Ei vor beneficia, începând de luna aceasta, de niște ample programe de dans, menite să le amelioreze simptomele și să-i facă să se simtă mai bine. Specialiștii susțin că activitatea fizică este esențială pentru bolnavii de Parkinson, iar dansul ar contribui la reducerea tremuratului și îmbunătățirea flexibilității, precum și a stării de spirit a bieților bolnavi.La ora actuală, boala Parkinson este o afecțiune neurologică care cauzează tremuratul necontrolat, rigiditate, dar și o circulație sangvină mai lentă. Deși până acum nu a fost descoperit încă un tratament care să ajute tratarea acestei boli, cercetătorii spun că activitatea fizică este cea care poate îmbunătăți viața pacienților.„Ne-am gândit cum să ajutăm bolnavii cu Parkinson și în cele din urmă am stabilit, împreună cu Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius” un program de recuperare pentru acești pacienți, în cadrul căruia vom pune un accent deosebit pe dans. Spre exemplu, ultimele studii arată că muzica, tangoul și dansul, în general, creează un confort ridicat pacienților și le facilitează mișcările. Tocmai de aceea, am creat deja o serie de exerciții, pentru fiecare fază de boală în parte. Aceasta este o noutate absolută, pentru că în România nu s-a mai făcut așa ceva, iar acest lucru dă o stare de confort în plus pacientului. În primul rând, constănțenii trebuie să știe că acesta este un program gratuit și se va face în sala Facultății de Sport. Ca urmare, pe lângă programul cu duodopa, ne-am gândit cum să-i mai ajutăm pe acești pacienți. Excepție fac cei aflați în stare avansată a bolii, pentru că acestora nu avem ce să le mai facem, în programele de dans urmând a fi incluși ceilalți bolnavi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Any Docu Axelerad, medic specialist neurolog.Aceasta a precizat că la acest moment nu vin la Constanța pentru tratament doar pacienți din Constanța, ci și din București, Brăila, Tulcea, Ialomița. Mai mult decât atât, în procent de 50-60% ei sunt în stadiile 2 și 3 de boală, moderate și doar 10-15% se află în stadii avansate ale bolii.Pacienții vor să dansezeSe pare că toți cei cu care s-a discutat până acum vor să danseze, așa că, cel puțin pentru început se vor face trei grupe a câte zece persoane.„Pentru ca totul să decurgă cât mai bine, încercăm să aducem laolaltă bărbați și femei de vârste apropiate și stadii similare de boală și îi punem să danseze. Altfel spus, dansăm și ne vindecăm…De precizat că exercițiile au fost deja probate pe un eșantion de pacienți, pe care i-am urmărit și le merge chiar foarte bine. Noi mergem pe ideea că tangoul ajută la boala Parkinson, iar aceste efecte se datorează faptului că muzica are o influență deosebită asupra creierului, iar în timpul dansului coordonarea mișcărilor este mai ușor de făcut datorită partenerului ce îi oferă bolnavului mai mult echilibru și mobilitate”, a explicat specialistul. Tot în sprijinul bolnavilor cu Parkinson, de câteva luni, la Constanța, li se injectează dopamină în stadiul avansat al bolii.„Această injectare duce la ameliorarea semnificativă a funcțiilor corpului. În celelalte județe, tehnica menționată a avut un mare succes și trebuia să se implementeze și în Dobrogea de mult timp, pentru a-i ajuta pe cei aflați în suferință”, a mai spus dr. Any Docu Axelerad.Mai exact, dopamina este admi-nistrată prin intermediul unei pompe portabile de dimensiuni mici. Ea este plasată în zona abdomenului, iar printr-un ac fin se eliberează substanța direct în țesutul gras de la acest nivel. În funcție de indicațiile medicilor, ea se administrează în mai multe reprize și ajută la reducerea simptomelor bolii.