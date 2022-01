Direcția Generală de Asistență Socială (DGAS) Constanța anunţă că pe viitor va desfășura un nou proiect de servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul nostru. Potrivit reprezentanților Primăriei Constanța, proiectul își propune ca grup țintă un număr de 160 persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/sau în risc de excluziune socială, în vederea furnizării de servicii integrate de îngrijire la domiciliu. Poate deveni parte a grupului țintă orice persoană care are reședința sau domiciliul în municipiul Constanţa, are vârsta standard de pensionare (63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi) și se află în cel puţin una din situaţiile de mai jos: persoană bolnavă (suferă de o boală acută sau cronică); lipsa unui mediu familial suportiv sau resurse interne limitate ale familiei. În aceeași categorie intră persoanele care nu au posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare etc.