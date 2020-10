Programul Naţional Strategic, 10 priorităţi în agricultură

Gestionarea apei şi asocierea economică sunt principalele direcţii de dezvolatare în agricultură, a vorbit despre ele, marţi, 6 octombrie, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, în cadrul unei videoconferinţe organizate de o platforma on-line. Ministrul Oros a identificat 10 priorităţi mari ale agriculturii din România, soluţii pe care le propune ca parte a programului strategic naţional.







„Am avut mai multe runde de întâlniri cu mediul asociativ. În afară de trei judeţe, am fost în toate judeţele ţării. Am identificat 10 priorităţi mari ale agriculturii româneşti. În primul rând, vorbesc de corectarea balanţei comerciale pentru produse agroalimentare, care în ultimii ani a luat-o la vale, anul trecut înregistrând un deficit de 1,3 miliarde de euro. Acolo trebuie neapărat să facem ceva, să sprijinim mai consistent tot ce înseamnă procesare, depozitare, în aşa fel încât dacă exportăm, să exportăm şi noi produse cu valoare adăugată. Apoi, un lucru important este asocierea. Am reuşit anul acesta să ajutăm mediul asociativ din România să fie reprezentat la Bruxelles, Ministerul Agriculturii plătind acele cotizaţii, în aşa fel încât ei să aibă drepturi depline în cadrul COPA-COGECA”, a declarat ministrul Adrian Oros în cadrul videoconferinţei.







Pentru micii producători care îşi vând cu greu produsele la preţuri competitive, singura soluţie ar fi reînfiinţarea cooperativelor, a subliniat ministrul Oros. O altă prioritate este consolidarea pieţelor locale. Ministrul Agriculturii a precizat că, în ceea ce priveşte carnea de pasăre sau carnea de porc, România produce mult prea puţin faţă de consumul intern. „Dar trebuie să fim puţin mai atenţi cu această piaţă locală – şi aici mă refer şi la faptul că piaţa locală trebuie să fie o oportunitate pentru producătorii locali”, a adăugat Adrian Oros. Cea mai mare problemă anul acesta a fost lipsa apei.







„Când am avut nevoie acută de apă, am constatat că, deşi am dat drumul la apă pe canale din martie, apa a ajuns abia pe 500.000 hectare, foarte puţin, total insuficient. De aceea va trebui în următoarea perioadă să investim mult şi foarte repede în această infrastructură de gestionare a apei. Avem oportunitatea ca prin Programul Naţional de Rezilienţă şi Relansare Economică, Guvernul a acceptat ca peste 6 miliarde de euro să-i direcţionăm pentru a reabilita toată infrastructura de gestionare a apei”, a mai spus ministrul Oros. El a adăugat că pe viitor trebuie înfiinţate fonduri mutuale şi că toate aceste nevoi să fie creionate într-un Program Naţional Strategic, bazat pe orientările regulamentelor europene.