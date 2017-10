Programul naţional pentru înfiinţarea de adăposturi pentru oamenii străzii nu a stârnit interes la Constanţa

Programul național pentru înființarea de adăposturi pentru oamenii străzii nu a stârnit interes la Constanța

Sezonul rece se apropie, iar primii care vor resimți scăderea drastică a temperaturilor vor fi oamenii străzii. Sunt deja de notorietate cazurile când persoanele fără adăpost își găsesc sfârșitul în canalizări sau în parcuri, din cauza hipotermiei. Cele mai norocoase sunt „culese” de ambulanțe și duse la spital. Adăposturile lipsesc, dar autoritățile promit să amenajeze niște încăperi, în caz de nevoie. Problematica reprezentată de oamenii străzii revine în atenția opiniei publice în fiecare iarnă, odată cu sărmanii găsiți morți din cauza frigului. Invariabil, vina acestor decese a fost pusă pe lipsa unor adăposturi unde nevoiașii să se refugieze atunci când temperaturile scad sub zero grade Celsius. O soluție a fost oferită de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin derularea programului național „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgență“, în cadrul căruia furnizorii de servicii sociale, inclusiv primăriile, puteau depune proiecte pentru obținerea unor contracte cu finanțare nerambursabilă. Solicitanții puteau cere maxim 730.000 de lei, din care 560.000 de lei pentru amenajarea adăpostului și 170.000 de lei pentru asigurarea cheltuielilor ulterioare deschiderii lui. Cei interesați trebuiau, de asemenea, să contribuie cu un minim de 10% din costul total al finanțării. Se pare însă că ideea nu i-a interesat prea mult pe responsabilii de la nivelul administrațiilor locale constănțene, căci ministerul de resort nu a primit niciun proiect din județul nostru. „În cadrul selecției publice de proiecte demarată la 23 iulie 2009, cu termen de depunere la 25 septembrie 2009, au fost depuse patru dosare din județele Bacău, Cluj, Dâmbovița și Sibiu. Din județul Constanța nu a fost depus niciun proiect”, ne-a transmis Dumitru Călinoiu, directorul general al Direcției de Asistență Socială din cadrul Ministerului Muncii. 15 persoane apelează, zilnic, la adăpostul din Mangalia La Primăria Mangalia nu se știa nimic despre selecția de proiecte de la minister. Chiar și așa, ne-au spus reprezentanții instituției, autoritatea locală vine deja în sprijinul oamenilor străzii, căci la marginea municipiului funcționează un adăpost unde primesc cele necesare. „Sunt construite deja opt căsuțe, iar în patru dintre ele locuiesc familii sărmane. Alte trei căsuțe vor fi date în folosință până la sfârșitul anului, căci ridicarea lor este aproape de finalizare. Persoanele fără adăpost pot dormi aici, primesc mâncare la cantina socială și se pot spăla la baia comunală. Aproximativ 15 oameni ai străzii vin, zilnic, aici, dar cei mai mulți preferă doar să mănânce, după care pleacă înapoi pe străzi”, ne-au spus angajații primăriei. Sărmanii au acces la acest adăpost după ce se prezintă, în prealabil, la Serviciul Social, unde sunt luați în evidență. Autoritățile din Cernavodă spun că nu au cerșetori Programul demarat de ministerul de resort nu era mai cunoscut nici la Primăria Cernavodă, dar în această localitate nu ar fi nevoie de un astfel de adăpost pentru simplul motiv că nu sunt oameni ai străzii. „Nu avem un spațiu destinat pentru adăpostirea oamenilor străzii. Am primit, anul trecut, o adresă de la Consiliul Județean Constanța prin care ni se cerea să identificăm câți beneficiari ar fi și să găsim o locație pentru adăpost. Dar s-a constatat că nu sunt cazuri. Cernavodă este un oraș mic, probabil că persoanele fără adăpost preferă să se refugieze în localitățile mai mari. Oricum, dacă va fi nevoie, îi putem caza în Căminul pentru persoane vârst-nice”, a afirmat Alina Vlădușel, purtător de cuvânt al primăriei. O situație similară este și la Medgidia, unde, potrivit spuselor lui Daniel Gheorghe, purtător de cuvânt al primăriei, oamenii străzii vor fi găzduiți, în caz de nevoie, în incinta Spitalului Municipal. „Primăria intenționa să realizeze un centru pentru persoanele cu dizabilități în incinta spitalul, vizavi de Secția de Radiologie. Din lipsă de fonduri, spațiul respectiv nu a mai fost dotat cu aparatura necesară pentru persoanele cu dizabilități, dar poate fi folosit pentru persoanele fără adăpost”, ne-a declarat reprezentantul primăriei. Primăria Constanța studiază posibilele locații În municipiul Constanța, după cum se știe, pot fi întâlniți oameni ai străzii în fiecare intersecție sau piață. Cu toate acestea, realizarea unui centru social unde să fie adăpostiți în perioada sezonului rece este doar la nivel de intenție pentru autoritatea locală. „În ceea ce privește adăposturile pentru oamenii străzii, nu știu dacă există vreunul în Constanța. Suntem însă, în prezent, în stadiul de prefezabilitate pentru realizarea unui centru social de urgență. Angajații primăriei caută o locație, văd despre câți beneficiari ar fi vorba”, ne-a declarat viceprimarul Decebal Făgădău. Rămâne de văzut însă dacă respectivul centru va fi înființat până la venirea iernii. Oricum, în absența unor adăposturi, oamenii străzii se refugiază în Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. În prezent, în spital sunt găzduite opt persoane, dar cadrele medicale spun că s-au obișnuit deja ca odată cu venirea frigului numărul lor să crească simțitor.