Programul de Evaluare a Sănătăţii are şanse minime să continue

Programul de Evaluare a Sănătății are șanse minime să continue

Ştire online publicată Miercuri, 04 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Programul Național de Evaluare a Stării de Sănătate a Populației, inițiat de fostul ministru al Sănătății, Eugen Nicolăescu, și în cadrul căruia aproape 12.500.000 de persoane și-au făcut analizele gra-tuit, are șanse minime să continue, susțin surse din sistemul sanitar. „Vorbim de o prezență de peste 60% dintre cei care au primit acasă, prin poștă, taloanele pentru analize gratuite în cadrul programului. Este un procent mare, având în vedere că a fost primul program de acest gen. El ar fi trebuit îmbunătățit, dar nu anulat”, au mai spus sursele citate. Ministrul Sănătății, Ion Bazac susține că a descoperit o serie de nereguli privind Programul Național de Evaluare a Stării de Sănătate (PNESSP), pe care le va face publice după analizarea tuturor datelor legate de program. „Programul de evaluare s-a desfășurat sub o serie de nereguli și după ce voi analiza toate datele ce țin de eficiența lui și de modul în care s-a derulat acest program, am să iau o decizie finală”, a spus Ion Bazac. Potrivit datelor de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, colectate până pe 31 ianuarie 2009, când s-a încheiat programul, peste 3.600.000 de români au risc de a se îmbolnăvi de diabet, iar aproape 850.000 de persoane prezintă risc cardiovascular. Totodată, în urma analizelor gratuite pe care românii le-au efectuat în cadrul programului, a reieșit că sute de mii de persoane sunt supuse riscurilor de osteoporoză, accident vascular cerebral și cancer colorectal. Fostul ministru, Eugen Nicolăescu, a anunțat, în februarie 2008, că PNESSP se va extinde pe cinci ani și va suferi modificări, în funcție de gradul de risc pe care îl va avea fiecare pacient în parte de a se îmbolnăvi sau nu.