Programul „Casa Verde“, deblocat. Banii încă întârzie

În urmă cu mai bine de trei ani, Ministerul Mediului lansa cu surle și trâmbițe programul „Casa Verde“. Ni se promitea, atunci, că vom putea să ne dotăm casele, pe banii statului, cu instalații ecologice de încălzire.Sute de constănțeni s-au grăbit atunci să-și facă actele și să beneficieze de ajutorul de la minister. Au calculat repede ce le trebuie și s-au pus pe treabă. Cei din primele tranșe și-au instalat rapid sistemele pe case și și-au recuperat ulterior, în câteva luni, și banii folosiți. Dan S., din Eforie, și-a montat atunci, în 2011, un sistem de încălzire a apei cu ajutorul unui solar performant.„Am luat ce mi s-a părut cel mai bun pentru perioada respectivă. Cu toată instalația m-a costat 7.000 de lei. Am fă-cut documentele și, după șase luni, mi-au fost decontați 6.000 de lei, prin «Casa Verde», adică plafonul maxim. Am fost printre ultimii care au mai primit, de la stat, banii investiți. Doi vecini și-au depus dosarul mai târziu și au pierdut trenul, cum se zice, pentru că nu au mai primit nicio aprobare, nici până în ziua de astăzi. Instalația mea funcționează și în prezent și sunt foarte mulțumit de ea. M-a ajutat să economisesc foarte mulți bani în lunile cu soare, când nu am fost nevoit să mai folosesc boilerul electric, pentru a încălzi apa necesară în gospodărie. Chiar și în lunile de primăvară sau de toamnă, se ridică semnificativ temperatura apei în instalație, iar boilerul funcționează mai puțin. Am mai făcut eu unele îmbunătățiri, între timp, adică am cumpărat un termostat, necesar pentru a opri recircularea apei atunci când nu e soare, ca să nu o răcească pe cea deja caldă, din boiler”, ne-a explicat Dan, unul dintre primii beneficiari ai programului „Casa Verde”, din județul Constanța.6.000 de lei pentru panouri solareProgramul se adresează numai persoanelor care locuiesc la casă sau la o vilă de maximum patru apartamente. Acestea își pot achiziționa panouri solare, pompe de căldură sau centrale termice pe paleți sau resturi vegetale. Valoarea maximă de finanțare din partea statului pentru panourile solare este de 6.000 de lei, iar pentru pompe și centrale este de 8.000 de lei. În cazul în care sistemul ales de proprietar depășește această sumă, el va trebui să suporte diferența din buzunarul propriu.Alți constănțeni nu au fost atât de norocoși și rapizi și încă mai așteaptă decontul pentru banii investiți.„Nu pot să spun că am luat țeapă, dar nici ușor nu mi-a fost. M-am apucat, am făcut proiect, am primit aprobare, am cumpărat materialele și echipamentele necesare, am făcut totul și, de doi ani, aștept să mi se dea înapoi banii, conform programului. Nu am făcut un lucru rău, dar statul nu se ține de cuvânt. Dacă eu aveam de dat bani la stat, nu mă păsuia nimeni doi ani, așa cum întârzie ei acum cu banii!”, a declarat Vasile C., din Constanța.Omul a optat tot pentru panouri solare pentru încălzirea apei, dar încă nu și-a recuperat cei 6.000 de lei, cuantumul sprijinului de la Ministerul Mediului.Prezent, recent, la Constanța, ministerul Mediului, Attila Korodi, ne-a confirmat faptul că s-a deblocat programul și că urmează să-și primească banii toți cei care au dosarul în regulă.„Încă se lucrează pentru analiza dosarelor. Sunt mii de dosare care așteaptă. Dar vor fi analizate toate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, ministrul Mediului.Un nou apel de proiecte, la anulÎn ce privește un nou apel de proiecte, în perioada următoare se va lua decizia dacă va fi demarat sau nu, însă numai după finalizarea tuturor dosarelor aflate în analiză.„Nu pot să vă spun cu certitudine dacă vom avea un nou program. Eu vreau să facem din nou, la anul, în 2015, dar rămâne de văzut și dacă vom putea să-l susținem, astfel încât să nu mai apară blocaje”, a mai spus Attila Korodi.La Constanța, Agenția de Mediu a primit peste 470 de cereri de finanțare. Dintre acestea, au fost acceptate 401 și au fost semnate 365, 296 de beneficiari depunând deja și cererile de decontare.