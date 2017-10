Programul "Casa Verde" 2012, îngropat într-un sertar, la Ministerul Mediului

Programul „Casa Verde” a murit tocmai când începuse să fie mai atractiv pentru români. Vestea că îți poți pune panouri solare sau pompe de căldură pe banii statului a atras sute de constănțeni. Timp de doi ani românii au avut posibi-litatea să se înscrie și să primească din Fondul de Mediu 6.000 ori 8.000 de lei pentru a-și dota casa cu sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă.Pentru programele „Casa Verde” 2010 și 2011, Agenția Județeană de Mediu Constanța încă mai primește cereri de decontare a cheltuielilor. Însă pentru 2012 nu au început încă înscrierile și este puțin probabil ca programul să mai fie demarat. Reprezentanții APM Constanța așteaptă directive de la Ministerul Mediului, iar reprezentanții Ministerului Mediului ridică din umeri atunci când sunt întrebați când se vor mai face înscrieri. „Casa Verde” pare să nu mai fie o prioritate. Singurul care a mai pomenit de program a fost fostul ministru al Mediului Laszlo Borbely. Acesta a declarat, în primăvară, la Constanța, că se vor face înscrieri pentru „Casa Verde” și în 2012.Până în prezent, însă, nu numai că nu s-a deschis sesiunea, dar programul pare a fi uitat într-un sertar.Între timp, mulți constănțeni abia așteaptă să poată aplica. „Ne-am organizat prea târziu și nu am mai putut să ne înscriem în 2011. Apoi am tot așteptat pentru 2012, am făcut multe drumuri la APM, dar mereu ni se spune că nu se fac înscrieri. Nu sunt de aruncat 6.000 de lei. Noi vrem să ne instalăm panouri solare pentru apă caldă și ne încadrăm în această sumă pe care o dă statul. Sau pe care o dădea!”, ne-a spus Constantin Pavel din Constanța.Ce trebuie să conțină dosarulÎn total, pentru sesiunile 2010 și 2011, la Agenția Județeană pentru Protecția Mediului au fost înregistrate 857 de dosare de finanțare. Mai jos puteți vedea lista cu actele care vă trebuie pentru a vă înregistra pentru „Casa Verde”:- cerere de finanțare nerambursabilă;- declarație pe propria răspundere privind situația imobilului și inexistența unei alte finanțări pentru aceeași lucrare;- copie de pe actul de identitate;- extras de carte funciară care să ateste dreptul de (co)proprietate al solicitantului asupra imobilului în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizație de construire emisă pe numele solicitantului, în copie legalizată, în cazul imobilelor aflate în construcție, ambele valabile la data depunerii;- certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, eliberat de către organele compe-tente de pe raza cărora își are domiciliul solicitantul;- adeverință privind crearea unui cont bancar (pentru decontare), emisă de o bancă comercială, în original;- un plic pe care vor fi menționate numele și adresa completă a solicitantului, titlul programului și sesiune de depunere.Analiza dosarului poate dura câteva luni de zile, după care veți fi invitați să semnați contractul de finanțare nerambursabilă cu Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Constanța.