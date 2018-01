PROGNOZA METEO PE URMĂTOARELE TREI LUNI. IATĂ CE VREME VOM AVEA DE ACUM ÎNCOLO

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Lunile februarie și martie vor fi caracterizate de temperaturi peste medie în sudul și estul țării și apropiate de normal în restul teritoriului, arată prognoza pe umătoarele trei luni, publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).În schimb, aprilie, prima lună plină de primăvară astronomică, va fi caracterizată de temperaturi sub mediile climatologice în majoritatea regiunilor.Potrivit măsurătorilor de specialitate, în februarie valorile medii de temperatură vor fi de -5 și zero grade Celsius în Transilvania și Moldova și între -2 și 2 grade în Maramureș, Oltenia, Banat și Dobrogea.În martie, cele mai scăzute temperaturi medii vor fi în Transilvania și Moldova (între -1 și 5 grade Celsius), iar în Banat, Crișana și Oltenia și vor fi cuprinse între 3 și 7 grade Celsius. Media multianuală lunară pentru luna martie, conform măsurătorilor, este de 3,5 grade Celsius.În aprilie, temperaturile medii vor fi apropiate de normal în sudul, sud-estul și local în vest, iar în celelalate regiuni vor fi sub mediile climatologicei. Temperaturile medii vor fi cuprinse între 5 și 11 grade Celsius, în Transilvania, Moldova, Crișana, Maramureș și Dobrogea, iar în Muntenia, Oltenia și Banat, și între 8 și 12 grade Celsius.La capitolul precipitații, luna februarie va fi aproape normală, cu excepția regiunile centrale și estice, unde vor fi ceva mai multe precipitații. În schimb, lunile martie și aprilie vor fi dominate de precipitații în cea mai mare parte a țării, scrie realitatea.net