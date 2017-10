Prognoza meteo pe trei luni! Iată ce ne aşteaptă vara asta

Prognoza meteo pe trei luni! Iată ce ne așteaptă vara asta

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

VARA se anunță caniculară și secetoasă, conform predicțiilor meteorologice pentru lunile iunie, iulie și august.Estimarile sezoniere sunt realizate de catre Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia si au un grad de realizare de aproximativ 60%. Este estimata distributia temperaturilor mediilunare, precum si distributia cantitatilor lunare de precipitatii, iar fenomenele extreme cu o durata scurta de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.Temperatura medie lunara a aerului va inregistra valori apropiate de mediile climatologice in majoritatea zonelor, exceptand sud-estul si vestul tarii unde valorile termice pot fi peste normalul perioadei.Cantitatile lunare de precipitatii vor fi in general apropiate de mediile lunare, local in sud-estul si sudul teritoriului fiind posibile valori sub cele normale.Temperatura aerului va avea in general valori peste normele climatologice in cea mai mare parte a regiunilor, iar in centrul si nordul tarii valorile termice pot fi normale.Cantitatile lunare de precipitatii vor prezenta o tendinta de deficit in cea mai mare parte a teritoriului.Regimul termic se va situa in limite apropiate de mediile multianuale in centrul si nordul tarii si peste normalul perioadei in restul teritoriului.Cantitatile lunare de precipitatii vor inregistra valori sub mediile climatologice in aproape toata tara.Sursa: www.realitatea.net