PROGNOZA METEO A PRIMĂVERII. Cum va fi vremea în martie, aprilie şi mai

PROGNOZA METEO A PRIMĂVERII. Cum va fi vremea în martie, aprilie și mai

Ştire online publicată Vineri, 23 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

"Luna martie va debuta cu vremea deosebit de rece, acest episod fiind caracteristic nu numai țării noastre, ci întregului continent. Este posibil ca acest eveniment să-și pună amprenta asupra întregii luni din punct de vedere al temperaturilor. Semnalul este că luna martie poate avea o temperatură medie apropiată de normele climatologice doar în partea de sud, sud-est și local în vestul teritoriului, iar în restul țării temperaturile medii să se situeze sub normal. Valorile termice vor crește de la o lună la alta, în martie va fi mai cald decât în februarie, dar luna martie poate avea de multe ori caracteristici de episoade de iarnă. Din punct de vedere al precipitațiilor, luna martie poate avea cantități peste mediile climatologice în toate regiunile țării. Este un semnal pe care îl urmărim cu atenție pentru că în situația în care până la sfârșitul lunii martie, măcar în zona de munte, va mai ninge, este foarte posibil ca episoadele cu încălzire care sunt firești pentru această perioadă să creeze probleme din punct de vedere hidrologic.Și lunile aprilie și mai au semnalul un luni cu precipitații excedentare în majoritetea regiunilor țării, iar pentru luna mai nu sunt excluse cantități mai mari pentru zonele de deal și de munte, de peste 100l/mp.Din punct de vedere termic, semnalul pentru aprilie și mai este asemănător cu cel pentru luna martie. Temperaturi apropiate de norma climatologică sunt așteptate în jumătatea sudică a țării, în timp ce în jumătatea nordică și în zonele centrale este posibil ca temperaturile să fie în medie ceva mai coborâte", a explicat directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie /ANM/, Florinela Georgescu, la România TV.Temperatura medie lunară a aerului va fi apropiată de norma climatologică în sudul, sud-estul și local în vestul țării și se va situa sub normal în restul teritoriului.Precipitațiile totale lunare vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării.Temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal în regiunile sudice si estice și se vor situa sub mediile climatologice în restul tarii. Precipitațiile totale lunare vor fi, în general, excedentare.Temperaturile medii vor avea valori apropiate de media climatologică în sud, sud-est și local în vest și sub normal în celelalte zone.Precipitațiile totale lunare vor fi apropiate de normă în sud-estul țării și local în sud și est și vor avea o tendință spre excedent în rest.