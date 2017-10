Profesorul Traian Petcu, donaţie către Colegiul "Mircea cel Bătrân". "Este un monument în cinstea profesorilor şi elevilor liceului!"

1

Da !

De cruce mai aveau nevoie cei de la CNMB , ca in rest au de toate , inclusiv picati la BAC ! Ca Nicoara , vrea sa zboare in cosmos , in parteneriat cu Dumnezeu , poate si cu Spagoveanul Teodosie si ciracii sai din parohie , nu este de condamnat , dar nici de laudat , pentru ca nu vedem legatura dintre crucea aceea sculptata , pictata si ,,sfintita'' , cu ideile de cosmos , de zbor , de scoala , de scoala de stat , de laicitate , de propaganda religioasa , de lege , de educatie pur si simplu ... Ca nea Traian Petcu , a fost odata si odata , in mileniul trecut , mare atlet , cu capul pe umeri si a alergat cu rost , fiind exemplu de seriozitate sportiva , nu ma impiedica sa gandesc , ca acum la anii lui matusalemici , trecut prin comunism si apropiat de toate marimile nomenklaturiste - el insusi comunist - nu a cazut in mintea copiilor si gandind , ca o scoala de elita , nu de echipamente moderne pentru cercetare duce lipsa , ci de cruce sculptata dintr-un anume copac , ca asa ar aparea performanta ... Iti patineaza mintea ! Mai apare si geograful Nicoara , si el fost comunist , care face , ori misto , de berbecii in sutana , ori a cazut si el in mintea babelor pravoslavnice , sustinatoare de pomohaci si punandu-le acelor maimute , in frunte cu securistul Mache , scoala la dispozitie pentru circ ieftin , ca , poate scapa de puscatie Preasfintitul , cu atata activitate educativa si misionara ... Rusine CNMB !