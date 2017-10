Profesează, meditează, dar nu fiscalizează. Ce riscă profesorii care nu îşi declară veniturile din meditaţii

Profesează, meditează, dar nu fiscalizează. Ce riscă profesorii care nu își declară veniturile din meditații

Cu toate că în județul Constanța avem mii de dascăli, doar 30 dintre aceștia și-au declarat veniturile la Fisc în anul școlar anterior. Teoretic, profesorii sunt nevoiți să își declare la Fisc în fiecare an veniturile obținute din meditații, activități culturale, sportive sau din alte tipuri de activități pe care le fac cu elevii după terminarea orelor de la școală.Practic, din cauza salariilor, ei recurg la aceste metode pentru a-și suplimenta veniturile. Mai mult decât atât, unii dintre ei muncesc mai puțin la ore și mai mult în privat, ca să-și sporească veniturile.Mai rău este că, uneori, ei le sugerează părinților că odraslele nu au un nivel prea ridicat la învățătură și cel mai indicat ar fi ca ei să beneficieze de pregătiri suplimentare pentru a promova clasa sau pentru a se afla la nivelul celorlalți.„La începutul anului școlar am fost chemată de profesorul de limba engleză, care mi-a spus că fata mea nu se descurcă prea bine, comparativ cu ceilalți colegi și că ar fi spre binele nostru să o medităm”, ne-a declarat Cristina P.În aceeași situație se regăsesc mulți părinți.„Noi știam că baiatul nostru de clasa a VII-a nu este un elev strălucit, dar parcă nici nu l-am fi meditat. Anul trecut, însă, mai direct sau nu, diriginta, ne-a sugerat că, plătind doar 50 de lei pentru o ședință de meditație, situația lui la învățătură s-ar putea îmbunătăți”, ne-a mărturisit Georgiana S., o altă mămică.Tocmai de aceea, părinții sunt de părere că un număr însemnat de profesori nu fac altceva decât să-și umfle buzunarele, mai ales că unii dintre ei cheamă la pregătire nu un elev, ci chiar 4-5, uneori.„La insistențele profesorului de la clasă, am trimis copilul la meditații, dar acolo mai erau și alții și i-a fost foarte greu să înțeleagă totul, din moment ce cadrul didactic trebuia să le explice fiecăruia în parte câte ceva. Ca urmare, am ajuns la concluzia că mare lucru nu a învățat, ci doar am dat banii degeaba. Desigur, poate că în alte părți, copiii și-au îmbunătățit cunoștințele, dar în cazul nostru nu a fost deloc așa”, a mai declarat un părinte.Ca și până acum, cei mai solicitați dascăli rămân cei care predau limba și literatura română, matematica și limba engleză. În prezent, pentru două ore de pregătire suplimentară părinții scot din buzunar 50-60 de lei, însă există și profesori care cer 80 de lei.Desigur, pregătirea pentru admiterea în facultate este și mai costisitoare, două ore de meditație ajungând la o sută de lei și chiar mai mult dacă meditatorul are grad universitar. Purtătorul de cuvânt al Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Constanța, Irina Schwarzberger, a declarat că dascălii care vin în contradicție cu legea pot fi pedepsiți cu închisoare de la doi până la opt ani.Cu toate acestea, majoritatea nu se sperie și continuă să fie evazioniști prin nedeclararea acestor venituri pe care le obțin din meditații.„Când vii acasă după 5-6 ore cu sute de elevi, nu mai ai chef să dai meditații, decât dacă n-ai încotro, iar aspectul financiar, al legalității, ține de conștiința fiecăruia“, ne-a declarat un profesor.