Produse de protecţie solară şi autobronzante, retrase de la vânzare de inspectorii Protecţiei Consumatorilor

Produse de protecție solară și autobronzante, retrase de la vânzare de inspectorii Protecției Consumatorilor

Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au efectuat, la sfârșitul lunii iulie, o amplă acțiune de verificare a respectării prevederilor legale la comercializarea produselor cosmetice de protecție solară și autobronzante. Au fost verificați 542 de operatori economici, dintre care trei producători, nouă importatori, 22 distribuitori și 508 vânzători. Au fost găsite nereguli la 273 operatori economici. Pentru abaterile constatate s-au aplicat 153 de amenzi contraven-ționale în valoare totală de 416.300 lei. Au mai fost aplicate 11 măsuri de retragere de la comercializare pentru produse în valoare de 945 de lei, care aveau dată minimă de valabilitate depășită sau pentru care nu erau respectate condițiile de depozitare, și s-au aplicat 167 de măsuri de oprire temporară de la comer-cializare pentru produse în valoare de 79.561 de lei, care aveau deficiențe de informare. Potrivit reprezentanților ANPC, „produsele cosmetice pot fi puse pe piață numai dacă pe recipient și pe ambalaj sunt inscripționate vizibil, lizibil și cu caractere care nu se șterg ușor datele producătorului, conținutul produsului și durata minimă de durabilitate”. De asemenea, eticheta trebuie să conțină precauțiile speciale la utilizare, funcția produsului cosmetic și lista ingredientelor și a coloranților. Sfaturi pentru consumatorii care achiziționează produse cosmetice: l să achiziționeze cosmetice numai din magazine și/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanță fiscală), de care vor avea neapărat nevoie în caz de o eventuală reclamație; în plus, produsele originale nu se vând înafara lanțurilor de distribuție, cum ar fi tarabele sau persoane fizice „cu sacoșa”; l să fie atenți la prețuri; un produs cu preț foarte mic față de medie este dubios, este posibil să fie contrafăcut; l să fie atenți la calitatea ambalajului; să verifice dacă, eventual, calitatea ambalajului corespunde valorii produsului; sunt șanse mari ca un produs zis „de lux”, ambalat în pungi de plastic sau într-o cutie banală, să fie, de fapt, o contrafacere; l să examineze cu atenție eticheta, o calitate proastă a tipăririi poate ascunde o contrafacere; l să știe că unii producători și importatori „de marcă” au adoptat voluntar personalizarea unor produse cu etichetă - hologramă, pentru securizarea lor și pentru protejarea mărcii; l să știe că pe orice produs cosmetic trebuie să fie inscripționat numele sau denumirea producătorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piață, ori al importatorului de produse din afara UE; l să știe că majoritatea produselor trebuie să aibă inscripționată data de minimă durabilitate precedată de expresia „A se folosi preferabil înainte de”, urmată de dată sau de detalii asupra locului de pe ambalaj unde se află inscripționată această dată, exprimată fie prin luna și an, fie prin zi, lună și an, și cu cifre arabe; l să știe că anumite produse, precum cremele, nu au dată de minimă durabilitate ci au inscripționat un simbol (PAO) constând într-o cutie întredeschisă, pe sau lângă care este menționată perioada după deschidere în care produsul poate fi folosit în siguranță, în luni de zile (6, 12 luni, de exemplu); l să știe că sunt produse la care data de minimă durabilitate este mai mare de 30 de luni și atunci aceasta nu se mai menționează (cazul recipientelor sub presiune cum sunt deodorantele)! l să citească cu atenție eticheta și să țină cont de orice avertisment pentru evitarea unor probleme ulterioare.