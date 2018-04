Produs fabricat în Cumpăna, înscris în Registrul Național al Produselor Tradiționale

Ştire online publicată Marţi, 17 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Produsul „Ghiudem tătăresc Moș Iosif” fabricat în comuna Cumpăna, a fost înscris în Registrul Național al Produselor Tradiționale.În urma participării delegației din comuna Cumpăna în data de 20 februarie 2018, la Parlamentul României – în cadrul Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice, a fost eliberat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (Direcția Generală Politici in Industrie Alimentară și Comerț) atestatul de produs tradițional si inscrierea lui in Registrul Național al Produselor Tradiționale.Acest produs aparține operatorului economic MOȘ IOSIF S.R.L. cu sediul social si punct de lucru in comuna Cumpăna, str.Nucilor Nr. 2, judetul Constanța.