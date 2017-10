Producătorii internaţionali ne vând Fanta cu mai puţin suc de fructe şi Milka cu mai multe E-uri

Ne iau de proști!

Producătorii internaționali ne vând Fanta cu mai puțin suc de fructe și Milka cu mai multe E-uri

Românul a început să călătorească din ce în ce mai mult și așa a aflat că, în străinătate, Fanta are alt gust decât în țara lui, iar aceeași ciocolată are mai multe E-uri în România decât în alte țări Europa. Singura explicație este că producătorii folosesc rețete diferite pentru piața românească, rezultând astfel o calitate mai scăzută, vândută, de multe ori, la prețuri mai mari decât în străinătate.InfoCons - Asociația pentru Protecția Consumatorilor a realizat un studiu recent cu privire la existența standardului dublu de calitate între produsele comercializate în România și aceleași produse comercializate în alte țări. În urma studiului, au fost identificate două produse cu diferențe în lista de ingrediente și valori nutriționale, respectiv Fanta Portocale - băutură răcoritoare carbogazoasă cu suc de portocale - și Milka - Ciocolată cu lapte.„În cazul băuturii răcoritoare, în urma analizei produselor din trei țări, au fost sesizate diferențe cu privire la conținutul de suc de fructe. Astfel, dacă în România are 5 la sută suc de portocale, din concentrat, în Marea Britanie conține 3,7 la sută suc de portocale și 1,7 la sută suc de citrice, din concentrat, deci în total 5,4 la sută, iar în Spania, conține 8 la sută suc de portocale, din concentrat”, explică Sorin Mierlea, președintele InfoCons.Potrivit acestuia, o altă diferență sesizată este la numărul de aditivi alimentari, în produsele din România regăsindu-se cinci aditivi, în cele din Marea Britanie opt aditivi, iar în cele din Spania, 10 aditivi. Însă, pe etichetele din Anglia și Spania este specificat faptul că produsul „conține o sursă de fenilalanină”, un aminoacid care se află în compoziția îndulcitorului aspartam. Dacă totuși aceasta nu apare pe etichetă, iar o persoană suferă de fenilcetonuria, adică organismul său nu poate metaboliza fenilalanina, și consumă produsul, se poate îmbolnăvi grav.Hoțul de nutriențiPe de altă parte, se observă faptul că pe etichetă sunt menționați 0 nutrienți, 0 proteine, 0 grăsimi bune, 0 carbohidrați buni. Practic, singura sursă de carbohidrați este din zaharuri simple.„Aceste zaharuri au fost cândva carbohidrați complecși, beneficiu pentru organism, însă mâna omului a înlăturat din aceștia fibrele alimentare, vitaminele și mineralele și astfel au rămas doar zaharuri simple, rele. Corpul nostru absoarbe rapid aceste zaharuri, care se depun foarte ușor sub formă de grăsime, determină creșteri și scăderi bruște ale glicemiei (a zahărului din sânge), influențând astfel într-un mod negativ apetitul. Cu alte cuvinte, pot crește senzația de foame. Zahărul nu este altceva decât un hoț de nutrienți. El nu numai că aduce în corp doar calorii goale, ci, pentru a fi metabolizat, consumă din rezervele de vitamine și minerale ale organismului. Așadar, pe lângă faptul că Fanta nu ne aduce niciun beneficiu nutritiv, ea ne mai și consumă din cantitatea de vitamine și minerale pe care o avem în corp”, a mai precizat președintele InfoCons.Grăsimi saturate și nesănătoaseÎn ce privește ciocolata Milka cu lapte alpin, în urma analizei produselor din două țări, principala diferență care a reieșit se referă la numărul de aditivi alimentari. Astfel, la produsul din România, a fost adăugat suplimentar, pe lângă lecitina din soia, aditivul Poliglicerol (E476), acesta având rolul de a înlocui parțial ingredientul de o calitate superioară, dar mai costisitor, „unt de cacao”. Medicii nutriționiști recomandă evitarea consumului frecvent al aditivului E475 sau utilizarea acestuia în alimentația copiilor.Cele două produse, chiar dacă aduc același aport caloric, 530 kcal la suta de grame, prezintă mici diferențe în ceea ce privește conținutul de nutrienți. Astfel, deși conținutul de grăsimi este mai mic în cazul produsului găsit pe piața din România, respectiv 29 de grame la 100 grame de produs, comparativ cu 29,5 grame la 100 grame ce se regăsesc în produsul din Spania, acesta ascunde, în fapt, o cantitate mai mare de grăsimi saturate, respectiv 18 grame la suta de grame, comparativ cu 17,5 grame la suta de grame. Făcând diferența, reiese un conținut diminuat al grăsimilor bune din produsul comercializat în România, respectiv 11 grame la suta de grame de produs, față de ciocolata echivalentă din Spania (12 grame/100 grame).