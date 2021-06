Probleme la CSS1! Bani alocaţi şi necheltuiţi, directorul Magda Rusu, în vizorul IȘJ

„A fost dat ordin de ministru, au fost repartizaţi nişte bani, dar a fost pandemie şi anul trecut nu am putut să facem nimic. Se continuă proiectul, cu tot ceea ce este necesar, cu expertiză tehnică, cu achiziţii de proiectare şi execuţie. Procedurile urmează să fie demarate. Este dificil, pentru că noi trebuie să ne ocupăm de toate aceste demersuri, în calitate de beneficiar. Noi suntem profesori, nu suntem nici constructori, nici experţi în achiziţii publice de genul acestora. Mult mai simplu era ca Ministerul Educaţiei să desemneze un coordonator de proiect şi să vadă de construcţie. Da, copiii Constanţei vor fi beneficiari, în ideea aceasta s-a şi conceput sala, ca toate secţiile noastre să aibă acces în ea, să aibă parametri europeni, să se meargă până la competiţii de nivel european, de juniori. De aceea este lungă şi lată cât un teren de handbal regulamentar, cu mantinelă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul clubului, prof. Magda Rusu.











Aceasta ne-a mărturisit că se fac eforturi uriaşe pentru ca activitatea sportivilor şi a antrenorilor să nu fie afectată. „Noi avem peste 700 de elevi la cele opt discipline. Ne-am săturat de această situaţie şi de toate aceste bălării, pe care le văd toţi, fără să vadă şi efortul profesorilor şi acestor copii pentru performanţă. Ne doare sufletul. Şi în condiţiile acestea dificile, reuşim să obţinem medalii şi avem titluri mondiale şi europene. Copiii aceştia, în loc să butoneze calculatorul ori telefonul sau ce alte tentaţii să mai capete şi să o ia pe căi greşite, vin şi îşi rup oasele pe aici, trei patru ore pe zi, pentru că cu două ore pe zi nu se poate să obţii nici măcar titlul de campion naţional. Profesorii nu fac nici ei doar norma de 18 ore, ci 34 – 36 de ore pe săptămână, pentru a se ajunge la performanţă”, ne-a mai spus directorul clubului.



„Avem şi variante de rezervă!”





Pe de altă parte, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa consideră că lucrurile se derulează într-un ritm mult prea lent şi că este nevoie ca acestea să fie urgentate. „Anul trecut, au fost alocaţi 100.000 de lei, pe care unitatea de învăţământ nu i-a utilizat şi, pe final de an bugetar, ca să nu îi pierdem, am făcut solicitare către Ministerul Educaţiei şi i-am redirecţionat către Palatul Copiilor şi aşa s-a făcut faţada. Acum au 45.000 lei pe care urmează să-i utilizeze. Noi am făcut o adresă către ei în luna aprilie să ne comunice care sunt demersurile pe care urmează să le facă în acest an bugetar. Deocamdată nu au făcut niciun demers şi doar ne-au înştiinţat că lucrează la achiziţia expertizei tehnice. Ne interesează în mod special să se demareze orice activitate în acest sens, ca să putem să solicităm fonduri şi arătând în acelaşi timp că ne interesează. Trebuie folosiţi banii trimişi de Ministerul Educaţiei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, inspectorul şcolar general, prof. Sorin Mihai.











Acesta a lăsat de înţeles că este nemulţumit de activitatea directorului Clubului Sportiv nr. 1 şi că deja caută soluţii pentru ca demararea lucrărilor să fie urgentată şi ca sala să fie finalizată. „Am vizitat clubul anul trecut, am identificat tot ce e acolo, am aşteptat să se întâmple ceva. Această sală multifuncţională este absolut necesară. Dacă nu vom găsi activităţi manageriale care să determine punerea în funcţiune a tuturor demersurilor, vedem dacă putem să direcţionăm sala către altcineva care îşi doreşte să se implice. Sper să nu avem această problemă şi să nu fie necesar să intervenim astfel. Noi am asigurat tot sprijinul. Dacă nu găsim capacitate managerială într-o parte, căutăm în altă parte. Avem şi variante de rezervă, avem şi manageri care s-au plâns că nu au ce să renoveze”, ne-a mai spus şeful IȘJ Constanţa.