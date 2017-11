PROBLEME GRAVE CU MOBILA DIN STICLĂ DE LA IKEA: "EXPLODEAZĂ FĂRĂ SĂ O ATINGĂ NIMENI!"

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mai mulți clienți ai magazinului Ikea au raportat incidente cu privire la mese de sticlă achiziționate din gama proprie a retailerului, susținând că acestea explodează spontan, de multe ori fără a fi atinse de nimeni, potrivit New York Post.O femeie din Indiana a povestit pentru publicația americană că masa cu blat de sticlă a fiului său, produsă de furnizorul de mobilă, a explodat când acesta nu era în cameră.„Pregăteam cina, când am auzit un sunet puternic, ca un boom, iar primul meu gând a fost că un copac s-a prăbușit în casă, atât de puternic a fost sunetul”, povestește Holly Burns. „Masa cu blat de sticlă din camera lui s-a fărâmat. Practic a explodat”.Mai devreme în această lună, un bărbat pe nume Richard Winship, din Marea Britanie a povestit pentru publicația Metro că în timp ce lua prânzul a auzit „un bang foarte puternic”.„Era sticlă peste tot, dar nu era niciun motiv pentru explozie. Nu avem copii, animale, deci nu știm care a fost cauza. Nimeni nu a atins-o”, spune Winship în legătură cu dulapul lui din sticlă Besta, achiziționat de la retailerul de mobilă.Mai devreme în acest an compania a emis o declarație în legătură cu o masă de sticlă din gama Salmi care a explodat fără niciun motiv într-o locuință din Țara Galilor.„Sticla noastră este testată riguros și împlinește cele mai înalte standarde”, a transmis compania.În timp ce Ikea investighează evenimentele recente, Comisia de Siguranță a Consumatorilor de Produse primește din ce în ce mai multe plângeri, scrie Ziarul Financiar, ân ediția online.