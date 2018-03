Probleme de cadastru și intabulare pentru Băile Reci dintre Eforie Nord și Eforie Sud

An de an, Băile Reci, atât cele din stațiunea Eforie Nord, cât și cele de la Techirghiol sunt luate cu asalt de mii de persoane, atât de localnici, cât și de turiști. Din nefericire, vara aceasta, cei dornici de soare și nămol nu își vor putea face binecunoscutele cure acolo unde vor, ci doar acolo unde se poate și aici ne referim strict la Eforie Nord.Spre exemplu, porțiunea cuprinsă între Eforie Nord și Eforie Sud nu va fi redată circuitului nici în 2018, întrucât aici există o problemă de cadastru și intabulare ce trebuie rezolvată.„Acest sector nu va putea fi redeschis, pentru că Ministerul Sănătății ne-a aprobat deja o listă de investiții, iar din resurse proprii nu putem rezolva această problemă. Totuși, sectorul de Băi Reci de lângă podul de cale ferată se va deschide la începutul lunii iunie, iar aici oamenii beneficiază de condiții îmbunătățite de circa șase ani”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Spitalului Clinic de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord, dr. Anatoli Covaleov.Acesta a precizat că, în 2017, Băile Reci din Eforie Nord, adică acele porțiuni deschise publicului, au atras peste o mie de persoane pe zi, inclusiv străini, care au reînceput să descopere turismul medical de la malul lacului Techirghiol.Inundate în 1981, 1984 și 1995, Băile Reci au fost lăsate în paragină, iar autoritățile sanitare și-au reamintit de importanța lor foarte târziu, când, cu fonduri europene, dar și cu banii unității sanitare mai sus menționate, au intrat în procesul de reamenajare.Ulterior, sectorul de Băi Reci (bărbați, femei și familii) a fost modernizat și le-a oferit celor interesați pachete de tratament din ce în ce mai diversificate. Aici au fost amenajate facilități pentru familiile cu copii și au fost amenajate spații verzi, au fost create spații de relaxare cu băncuțe noi, s-a dotat spațiul cu șezlonguri și cu containere de nămol, urmărindu-se permanent creșterea calității serviciilor oferite.„Eu merg an de an, la Eforie, și sunt foarte mulțumită. Mineralele se absorb în piele, organismul se detoxifiază puternic, iar, în plus, mă și bronzez”, ne-a declarat o constănțeancă.„Atât eu, cât și soțul meu ne simțim extraordinar. Ne ducem la tratament în Eforie de foarte mulți ani. Cred că nămolul de aici este nemaipomenit, mai ales atunci când ai probleme cu reumatismul”, ne-a declarat Angela P., o pensionară.Desigur, o altă alternativă de tratament poate fi găsită și la Băile Reci care aparțin de Sanatoriul Balnear Techirghiol. Aici, Băile au fost construite în anul 1932, când au și fost date în folosință.Ulterior, clădirea ajunsese într-un grad avansat de degradare: pereții erau scorojiți, tencuiala căzută, iar tâmplăria era șubredă. În prezent, arată bine, iar cei care ajung la tratamente sunt mulțumiți de ceea ce găsesc la fața locului.Nămolul și apa sărată din lac sunt recunoscute pentru calitățile curative excepționale. Afecțiunile reumatologice, traumatismele degenerative, cele din sfera ginecologiei sau psihologiei, dar și multe altele își găsesc, aici, vindecarea.