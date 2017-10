Probleme cu locurile de joacă? "Stăm şi ne uităm la bani sperând că vom avea un constructor!"

Probleme cu locurile de joacă? "Stăm și ne uităm la bani sperând că vom avea un constructor!"

Ştire online publicată Marţi, 24 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Copiii din Constanța au rămas fără locuri de joacă. Sunt primele victime ale delăsării de ani de zile a autorităților locale. Nu mai au unde să se joace, nu mai au leagăne sau tobogane, stau în țărână și se aleargă printre mașini parcate. La această situație absurdă s-a ajuns după ce mai bine de zece ani primăria nu a făcut nimic, nu a reparat, nu a vopsit și nu a înlocuit instalațiile vechi și periculoase.Soluția a fost dezafectarea lor până vor începe lucrările la amenajarea altora noi. Însă, la cât de sinuos se mișcă lucrurile cu licitațiile prin Constanța și cât de pătimași sunt constructorii, există riscul ca noile locuri de joacă să fie gata peste ani și ani de zile. Primăria Constanța s-a apucat de treabă, a alocat chiar și sume imense de bani, dar, deocamdată, locurile de joacă au devenit parcări pentru cartierele și așa supraaglomerate.„Mă așteptam ca mașinile să invadeze locurile de joacă dezafectate. Acesta a fost și motivul pentru care am întârziat dezafectarea lor, pentru că odată ce mașinile cuceresc teritoriul este extrem de greu să le mai scoți de acolo. Însă, întrucât am înțeles că a fost o iritare peste medie pe acest subiect, până la urmă le-am dezafectat. Când vom avea licitația finalizată și vom avea un contract semnat, vom fi fermi în a da la o parte mașinile și a pune locurile de joacă acolo unde le merită constănțenii”, a explicat primarul Decebal Făgădău.Sume fără precedent alocateAcesta s-a arătat îngrijorat de situație și speră ca istoria licitațiilor de la Cazino să nu se repete și ca locurile de joacă să nu aibă soarta tristă a faimoasei clădiri monument.„Nu voi da niciun termen de finalizare pentru locurile de joacă, pentru că nu pot. Licitația este exact ca la Cazino, iar dacă la Cazino stăm din februarie 2015 cu 37 de milioane de lei și ne uităm la ele sperând ca, la un moment dat, să avem un constructor, aceeași situație poate fi și la licitațiile pentru locurile de joacă. Așa că nu mă hazardez să spun un termen. Asta nu înseamnă că nu îmi doresc să fie gata cât mai repede. Rolul meu de primar este acela de a asigura banii necesari și de a organiza licitațiile, ori eu am făcut ambele lucruri. În bugetele orașului, din 2015 încoace, au fost alocări fără precedent. Patru milioane de euro înseamnă o sumă substanțială. Ba mai mult, sunt dispus să măresc această sumă, astfel încât să accelerez acest proces de modernizare a locurilor, de fapt, de înființare a locurilor de joacă, pentru că din cele 73 nu putem spune că peste 50 dintre ele mai erau locuri de joacă”, a precizat edilul constănțean.Spații noi și locuri de joacă vechi, complet refăcute68 de spații de joacă sunt incluse pe lista celor ce vor fi modernizate, dar în prima etapă sunt cuprinse, deocamdată, 39 de locuri. De asemenea, vor fi construite alte 20 de spații nou-nouțe. Primele pe lista reabilitării sunt locurile de joacă din zona de nord a municipiului, din centru, sud și din zona Baba Novac – Coiciu, Casa de Cultură. Astfel, în nordul municipiului, sunt incluse 11 spații de joacă, din care unul cu o suprafață de 1.126,7 metri pătrați de pe strada Năvodului din cartierul Palazu Mare. Vor fi reabilitate locurile de pe aleea Viitorului, de pe strada Dispensarului, aleea Hortensiei, bulevardul Tomis, zona agrement „Badea Cârțan”, strada Adamclisi, aleea Heracleea - aleea Făt Frumos, aleea Stejarului, strada Primăverii la intersecție cu aleea Lujerului și cel din parcul Tomis II.În zona centrală, vor începe lucrări la locul de joacă de pe aleea Mălinului din Tomis I, la cel de pe strada Pescarilor, cel din zona de agrement parc „Dragoslavele”, cel din parcul Teatrului „Oleg Danovski”, cel de pe aleea Lupeni, cele din zona străzii Traian, cel de pe bulevardul 1 Decembrie, la intersecție cu strada Traian, cel din zona Poarta 4 și cel de pe bulevardul Ferdinand, zona Gara CFR.În sudul Constanței, sunt vizate, deocamdată, 11 spații de joacă, pe Șoseaua Mangaliei, blocul SM5, în parcul de la Far, în zona de agrement de pe strada Caraiman, strada Dunării, aleea Timonei, Șoseaua Mangaliei la intersecție cu strada Mugurului, zona de agrement de la CET - aleea Albatrosului, bulevardul Aurel Vlaicu și trei de pe bulevardul I.C. Brătianu.În zona Baba Novac - Coiciu - Casa de Cultură, vor fi refăcute opt locuri de joacă. Este vorba despre cel din cartierul de locuințe pentru tineri, cel de pe strada Constantin Brâncuși, cel de pe strada Dionisie cel Mic, două de pe strada B.P. Hașdeu, unul de pe aleea Daliei, unul din parcul de Casa de Cultură și încă unul pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, la intersecție cu strada I.L. Caragiale.