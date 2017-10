Sfatul președintelui Spitalului Mercy din Iowa, SUA:

„Prioritară trebuie să fie păstrarea medicilor“

Managerii unităților spitalicești și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța au avut ocazia să afle, luni după-amiază, cum este organizat sistemul sanitar în Statele Unite ale Americii și să facă o comparație cu cel autohton. Prezentarea a fost realizată de Ronald Reed, președintele Consiliului de Administrație a Spitalului Mercy, din Iowa, într-o videoconferință cu tema „Managementul spitalelor”. „În America, sistemul spitalicesc este descentralizat. Finanțarea este mixtă, prin programele publice naționale pentru săraci și vârstnici și prin asigurările private de sănătate. Majoritatea spitalelor sunt private și consiliile de administrație de la fiecare unitate negociază cu firmele de asigurări private tariful per caz sau per zi de spitalizare. În cadrul programelor publice pentru sărmani și vârstnici sunt recunoscute și plătite doar 40% dintre cheltuieli. Spitalele sunt conduse de consilii de administrație. De exemplu, Spitalul Mercy, unde lucrez eu, are un consiliu de administrație format din 13 persoane, reprezentanți ai autorităților locale, ai firmelor, contabili, juriști. Sarcina lor este să se ocupe de finanțarea spitalului, de planificarea activității și de controlul calității”, a afirmat Ronald Reed. În ceea ce privește spitalele private, consiliile de administrație au mai puțini membri - între trei și cinci, numiți de administrația locală. Astfel, în multe aspecte, sistemul din SUA se aseamănă cu ceea ce încearcă în prezent autoritățile sanitare să realizeze. Singura diferență este că finanțarea nu mai este asigurată de la bugetul de stat sau de la cel local, ci de la firmele private. La rândul lor, reprezentanții instituțiilor constănțene au descris situația din județul nostru: lipsa finanțării, emigrarea personalului medical, descentralizarea demarată. Singurul sfat dat de Ronald Reed a vizat personalul medical: „Prioritară trebuie să fie păstrarea medicilor, care sunt foarte bine văzuți peste hotare, datorită profesionalismului și pregătirii”.