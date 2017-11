Principele Nicolae: Simt că am pierdut ceva din sufletul meu cumva. Sunt nepotul bunicului meu, vreau să-l văd

Nepotul Regelui Mihai I a transmis că a venit cu 1% speranță că îl va vedea pe Regele Mihai și că nu a primit o explicație pentru faptul că nu a fost primit în reședința regală.„Simt că am pierdut ceva din sufletul meu. Am un gol(...) Sunt nepotul bunicului meu și vreau să-l văd. Am plâns foarte mult de când am venit. Sunt nepotul bunicului meu, vreau să-l văd. Nu am putut să cred că poate va fi ultima dată să ajung aici în Elveția la Aubonne să-l văd. Am venit cu 1% speranță să-l văd. Doar 1% a fost suficient să ajung aici să încerc să-l văd. Nu este uman să zici, fără o explicație, "n-ai voie să vezi persoana respectivă". Dacă am greșit, îmi pare rău. Trebuie să știm explicația deciziei din august 2015. Și eu vreau să știu de ce nu pot să-l văd pe bunicul meu.”, a spus nepotul regelui Mihai.În august 2015, Regele Mihai i-a retras lui Nicolae titlul de „Principe al României” și calificativul de „Alteță Regală”, fiind exclus din Linia de Succesiune la Coroana României.