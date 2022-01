Primiți cu Plugușorul #ROVaccinare?

Platforma RoVaccinare a publicat cu ocaziua Noului An un plugușor tematic primit de la unul din utilizatori.Mâine anu’ se înnoieșteOmicronu’ se-nmulțeșteȘi începe a infectaPe toți cei din calea sa.Aho, aho, copii și frațiStați puțin și ascultațiMergeți și vă vaccinațiȘi viața de v-o salvați!De la mic și pân’ la mareHai cu toți la vaccinarePandemia s-o oprimȘi liberi din nou să fim!Mai bine ne vaccinămDecât să ne infectăm!False știri și conspirațiiSă nu mai dezbine frații!Un an bun, cu bucurieRâsete și veselie!Cu multe imunizăriȘi putine înmormântări!De medici să ascultămSănătate să avemChiar dacă suntem pe valSă n-ajungem la spital!La mulți ani, cu sănătateȘi s-aveți imunitateSă ne revedem cu bineȘi în anul care vine!Potrivit Antena3.ro mesajul RoVccinare este însoțit de tag-ul indemn - România învinge pandemia.