Primăvara vine cu noutăți la City Park Mall Constanța

Ştire online publicată Luni, 03 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre primele lansări din acest an, parte din procesul de extindere și reorganizare, a fost deschiderea din luna februarie a noului raion dedicat bărbaților, în magazinul Stradivarius din City Park Mall, locul unde domnii pot găsi în prezent cea mai nouă colecție de îmbrăcăminte dedicată lor, Stradivarius MAN.Au urmat apoi relocarea magazinului Il Passo și redeschiderea într-un spațiu mai mare a brandului de bijuterii Meli Melo. De asemenea, luna martie s-a închis cu un moment foarte important: deschiderea magazinului Bershka într-o nouă locație, la intrarea principală a centrului comercial. Sub un nou concept, intitulat STAGE, inspirat de muzică, concerte și backstage, noul magazin Bershka are puternice influențe industriale. Experiența de cumpărare a clienților este optimizată prin utilizarea unui mobilier mai funcțional și versatil, care oferă o expunere mai bună a colecțiilor. Din punct de vedere tehnologic, monitoarele interactive sunt elementele cheie pentru că oferă posibilitatea de a descoperi articolele din colecția expusă în magazin.Tot în martie, vizitatorii City Park Mall au beneficiat de deschiderea altor două branduri importante: Diverta, nume consacrat pe segmentul de librărie și papetărie care se reîntoarce în Constanța, și bigstep, un magazin de încălțăminte pentru copii.Pentru luna aprilie centrul comercial le-a mai pregătit constănțenilor câteva surprize. Brandul recunoscut pentru serviciile de epilare IPL se va redeschide în City Park Mall, după o perioadă de absență. Tot în aprilie se va redeschide și Frankie Garage, brand italienesc cu un design fresh, destinat tinerilor, iar cei care se pregătesc de vacanță își vor putea găsi trolerul perfect în noul magazin Mirano.Seria lansărilor va continua și în luna mai, cu deschiderea unui nou magazin Oysho, situat la intrarea principală în centrul comercial, lângă brandul Bershka. Acesta va găzdui cele mai noi colecții de lenjerie, pijamale, costume de baie, accesorii și încălțăminte.City Park Mall este destinația favorită de shopping a constănțenilor, cu o gamă variată de branduri de beauty, fashion, librării și magazine pentru copii, alături de o ofertă completă de petrecere a timpului liber. Procesul de extindere și reconfigurare va continua și în perioada următoare, pentru îmbunătățirea experienței clienților.