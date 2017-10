Primarii constănţeni aşteaptă înfiinţarea staţiilor de transfer pentru a astupa gropile de gunoi

Azi expiră termenul negociat cu UE

Primarii constănțeni așteaptă înființarea stațiilor de transfer pentru a astupa gropile de gunoi

Termenul limită impus pentru închiderea tuturor gropilor de gunoi neconforme din mediul rural este astăzi. Conform centralizării realizate la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Constanța, în județul nostru au fost închise, până ieri, doar 28 de gropi de gunoi din cele 230 neconforme. Primarii spun că se tem de amenzile piperate pe care le-ar putea primi, dar se disculpă spunând că nu au unde depozita resturile menajere. Mai mult ca sigur, România va intra în procedura de infrigement pentru că nu a închis până astăzi toate gropile de gunoi neconforme. Faptul este admis și de reprezentanții autorităților centrale. „Pentru că nu vom reuși, Comisia Europeană poate declanșa infrigement-ul. Derularea procedurii de infrigement ne lasă însă câteva luni, până la un an și jumătate, înainte de a se ajunge la penalități”, declara, ieri, Dragoș Năcuță, purtătorul de cuvânt al Ministerului Mediului. Aceeași idee a fost avansată și de Silvian Ionescu, șeful Gărzii Naționale de Mediu, în cursul săptămânii trecute, cu prilejul unei vizite la malul mării. Datele existente la nivelul APM Constanța indică faptul că numărul gropilor de gunoi desființate este redus: doar 28 din cele 230 depozite neconforme aflate în județul nostru. Concret, au fost închise: cinci depozite de deșeuri aferente comunei 23 August, dintre care unul la 23 August, unul la Moșneni și trei la Dulcești; șapte gropi de gunoi de la Ostrov, dintre care câte două de la Almalău și Gârlița și câte una de la Ostrov, Esechioi și Bugeac; două spații de depozitare de la Tuzla; patru depozite de la Băneasa, dintre care unul în satul Negureni; trei gropi de gunoi la Tortomanu, dintre care una în satul Dropia; două depozite la Topraisar; câte o groapă de gunoi neconformă de la Agigea, Aliman, Castelu, Costinești, Fântânele, Pecineaga etc. Gropile de gunoi, acoperite doar în parte În restul localităților, procedurile de desființare sunt încă în desfășurare, după cum susțin reprezentanții APM Constanța. Câțiva primari ne-au spus că au început să închidă gropile, dar nu au dus până la capăt măsurile (adică nu au acoperit complet gropile cu pământ, pentru a planta iarbă deasupra lor), căci nu au găsit o altă soluție pentru colectarea și depozitarea deșeurilor menajere. O astfel de situație prezintă și edilul local din Lipnița, Florin Onescu. El ne-a declarat că a lăsat descoperite porțiunile laterale ale gropilor de gunoi de lângă comună, „până se concretizează proiectul zonal de la Deleni pentru o stație de selectare”. „Ne-am asociat cu Deleni și alte cinci comune pentru realizarea unei stații de sortare a deșeurilor. Noi am plătit deja partea de fonduri care ne revenea nouă, adică 118.000 de lei, dar proiectul nu este finalizat”, a explicat gospodarul - șef. Stația de sortare din Deleni este, deocamdată, după cum ne-au spus autoritățile locale, la stadiul obținerii avizelor și va mai dura până la darea în funcțiune. Opt stații de transfer, pe hârtie Vasile Petro, șeful Gărzii de Mediu Constanța, ne-a declarat că după închiderea gropilor neconforme de gunoi, „traseul” deșeurilor ar trebui să înceapă prin colectarea lor de la cetățeni, depozitarea pentru o scurtă perioadă într-o stație de transfer, unde să fie sortate, și apoi transportarea la unul dintre cele trei depozite conforme din județ, de la Costinești, Albești sau Ovidiu. „Lucrurile au fost făcute însă de-a-ndoaselea. Termenul pentru desființarea gropilor de gunoi neconforme este în 2009, iar pentru realizarea stațiilor de transfer, în 2012", a afirmat Petro. Conform Planului Regional de Gestiune a Deșeurilor a Regiunii de Sud-Est, pentru județul nostru sunt planificate opt stații de transfer, la Hârșova, Cogealac, Medgidia, Cernavodă, Băneasa, Ovidiu, Costinești și Albești. Niciuna dintre aceste stații nu este finalizată. Mai există posibilitatea ca primăriile să încheie contracte direct cu firmele care dețin depozitele de deșeuri conforme (cum s-a procedat la Topraisar și Cumpăna), dar edilii spun că nu au bani la buget. Autoritățile din Crucea recunosc, de asemenea, că nu au închis gropile de gunoi din satele Siriu și Crișan. Viceprimarul Ion Butoi admite că „ne este teamă de amenzi, cui nu-i este”, dar spune că nu au altă soluție decât să aștepte înființarea stației de transfer de la Medgidia. „Ne-am gândit să cumpăram saci colectori pe care să-i împărțim localnicilor, dar ce vom face mai departe cu ei, nu știu să vă spun”, a mărturisit, resemnat, edilul. Stația de transfer de la Cernavodă, funcțională din noiembrie Edilii din Seimeni, Saligny, Rasova și Aliman așteaptă înființarea stației de transfer de la Cernavodă. „A avut loc licitația, demarăm acum execuția. Pubelele și mașinile pentru transportul deșeurilor le-am achiziționat deja. Suntem optimiști și sperăm ca până în noiembrie să terminăm”, ne-a declarat primărița Mariana Mircea. Edilul s-a arătat însă nemulțumit de pregătirea proiectanților pe problema-tica gestionării deșeurilor. Depozitul de deșeuri de la Cernavodă trebuie închis până în 2012, dar Mariana Mircea spune că nu a găsit încă o firmă specializată cu o propunere viabilă pentru desființare. „Nu vrem să băgăm pur și simplu buldozerul și gata”, a adăugat primărița. O soluție după închiderea gropilor de gunoi neconforme ar fi amplasarea, în localități, a pubelelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Edilul din Siliștea, Mihai Soare, spune însă că sistemul nu va avea rezultatele scontate. De altfel, și în Planul Regional de Gestiune a Deșeurilor se menționează: „Dezavantajul general al sistemului prin care deșeurile sunt aduse de cetățeni este acela că depinde în totalitate de angajamentul cetățenilor. (…) Ca rezultat al lipsei de disciplină, containerele sunt umplute foarte des cu alte tipuri de deșeuri, care impun capacități suplimentare de sortare”. Posibilă păsuire de până la două săptămâni Indiferent dacă primarii au găsit sau nu soluții pentru colectarea și depozitarea gunoaielor, Garda de Mediu se pregătește de controale privind închiderea depozitelor neconforme. „Este prima dată când sunt nehotărât. Legea ne obligă să declanșăm controale după data de 16 iulie. Mai așteptăm însă răspunsuri de la primării, poate au întârziat cu raportările. Nu știu când demarăm verifi-cările, așteptăm directiva de la centru, poate de săptămâna viitoare, poate mai dăm un răgaz de două săptămâni”, ne-a declarat Vasile Petro. Amenda de infrigement pe care Guvernul român va trebui să o plătească este de 200.000 euro pe zi, iar primăriile care nu s-au încadrat în termen vor contribui, a afirmat de curând ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi.