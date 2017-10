Primăria Eforie începe lucrările pentru reţeaua de gaze naturale

Primăria Eforie începe lucrările pentru rețeaua de gaze naturale

Luni, 23 noiembrie, încep lucrările la rețeaua de gaze naturale în stațiunea Eforie Nord. Primăria Eforie va preda amplasamentul pentru proiectul “Înființare distribuție gaze naturale în orașul Eforie - rețea de distribuție și branșamente media presiune pentru alimentarea cu gaze naturale a localităților Eforie Nord și Eforie Sud - județul Constanța”.Lucrările se vor derula pe o perioadă de 36 de luni. În Eforie Nord lucrările vor înainta până la sfârșitul acestui an în zona de faleză, pe bulevardul Tudor Vladimirescu, iar pentru Eforie Sud prioritatea este traversarea magistralei către zona bulevardul Republicii.Proiectul este demarat în urma încheierii contractului 10.060 / 2014, între Primăria orașului Eforie și SC Congaz SA Constanța și după ce au fost emise toate aprobările, avizările și punctele de vedere legale de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.Primăria orașului Eforie are, conform contractului, obligația de a efectua toate lucrările de terasament - inclusiv refacerea sistemului rutier, în timp ce operatorul de gaze naturale are obligația de a asigura infrastructura specifică rețelei de distribuție.