Primăria Constanţa schimbă autobuzele RATC

Primăria Constanța schimbă autobuzele RATC

Ştire online publicată Vineri, 30 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Vești bune pentru constănțeni. Edilul orașului a anunțat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că a semnat un contract cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru achiziția unor autobuze moderne:"Am încheiat anul 2016 în forță!Astăzi am semnat contractul cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, contract în valoare de 100 de milioane de lei. Banii vor fi folosiți pentru achiziția unei flote de autobuze moderne, prietenoase cu mediul, climatizate corespunzător vara și iarna, dotate cu camere de supraveghere pentru siguranța călătorilor și adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități.Prezența BERD la Constanța reprezintă garanția transparenței, corectitudinii și a încrederii de care se bucură municipiul nostru.Le mulțumesc doamnei Venera Vlad și echipei BERD, colegilor mei și consilierilor locali.Așa cum am promis, în acest mandat voi construi un sistem de transport public modern, eficient, în care să avem încredere, pe care să îl folosim cât mai mulți și cu care să ne mândrim.Va urma.p.s.: tot astăzi am achitat (în avans) 25.000.000 lei pentru gaze naturale, așa că și cei mai sceptici pot petrece liniștiți într-o atmosferă plină de căldură.", este mesajul postat de primarul Constanței Decebal Făgădău, pe pagina sa de Facebook.