Primăria Constanţa mai distruge un spaţiu verde pentru a construi un bloc

Primăria Constanța mai distruge un spațiu verde pentru a construi un bloc

Ştire online publicată Vineri, 09 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Continuând acțiunile sub sloganul „Orice bucățică de spațiu verde trebuie betonată”, Primăria Constanța a mai acordat o autorizație de construcție a unui bloc pe locul unei grădini. Terenul, aflat pe strada Castanilor la intersecția cu Mihai Viteazu, are o suprafață de 230 de mp și a fost, până ieri, plin de verdeață. În curând, însă, va fi o altă construcție în peisajul urban al Constanței. În locul nucilor și al ierbii, în fața ferestrelor locatarilor blocului MF4 din strada Mihai Viteazu nr. 67, la numai 1,75 m distanță, va crește, în curând, o frumusețe de imobil cu subsol, parter și trei etaje. Și, pentru ca proprietarul să-și asigure toată intimitatea, a început de ieri să ridice un gard. În felul acesta nici nu îl mai pot lua la rost bătrânii săi vecini atunci când va doborî copacii sădiți de ei în urmă cu 50 de ani. „Noi am plantat arborii și am amenajat părculețul acesta împreună cu copiii noștri. Acum vine unul care zice că e terenul lui și că e plin de bani și poate face ce vrea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Apostol Putinei, locatar la partenerul blocului aflat în imediata apropiere. Toate utilitățile, le sunt îngropat pe terenul altora Nemulțumirea vecinilor nu este doar că nu vor mai avea lumină naturală în apartamente, ci și că pe terenul respectiv sunt îngropate toate instalațiile pentru utilitățile blocului în care locuiesc. „Pe aici trec țevile de alimentare cu apă rece, pe partea cealaltă, cele de termoficare. Ce va face cu ele când o să înceapă să sape? Am fost deja la RAJA și de acolo ne-au spus că nu se poate construi peste țevile lor. Atunci cum le-au dat avizul de construcție?”, se întreabă Paulina Brojbă. „Ieri (n.r. miercuri - 7 iulie) a venit proprietăreasa cu 50 de oameni ca să taie copacii. Dar am reușit să-i gonim. Astăzi (n.r. joi - 8 iulie) au fost mai deștepți și au venit cu o echipă să construiască gardul și să îngrădească. Apoi pot să taie ce vor”, completează Elena Garole, altă locatară din cele 12 familii din blocul MF4. Declarația sa este întărită de Apostol Putinei, care, plângând, ne spune: „A zis că are mulți bani și poate să facă ce vrea. Că aduce un camion cu militari și ne mătrășește”. Documente și autorizații la zi Proprietarul, care s-a recomandat Nedelcu, susține că are toate actele în regulă și că nu face nicio ilegalitate împrejmuindu-și proprietatea. „De trei ani de zile am terenul. Am act de vânzare-cumpărare pe numele soției, Nedelcu Daniela, și al unei prietene de-a ei, autentificat la notarul Cristina Budei în anul 2007. Avem toate acordurile necesare, inclusiv de la Direcția de Agricultură, pentru defrișarea celor trei nuci. Autorizația de construcție este eliberată la data de 4 februarie 2010”, ne-a precizat Nedelcu. Acesta susține că RAJA are țevile pe terenul lui și RAJA ar trebui să și le mute. Daniela Nedelcu și prietena sa, Adriana Ștefanian, referent în cadrul Serviciul Autorizații în Construcții la Primăria Constanța, au cumpărat terenul respectiv de la George Zaif. Toată acțiunea este perfect legală, acoperită de documente cât se poate de clare și autorizații la zi. Însă, miroase de la depărtare a tradiționalele „afaceri bune” ale Primăriei Constanța. Numele de Nedelcu Gheorghe Aurelian, de data aceasta, alături de numele de George Zaif, sunt pomenite într-un dosar de retrocedare din 2007, care a generat mai multe procese. Atunci, Olga Metaxula Topouzoglu îl mandatase pe Gheorghe Aurelian Nedelcu să solicite restituirea în natură a unui imobil de pe strada Mihai Eminescu. Ulterior, imobilul retrocedat a fost vândut către Zaif, autentificarea fiind făcută tot la biroul notarial Cristina Budei. Acum Zaif i-a întors „serviciul” și i-a vândut el lui Nedelcu. Tot numele lui Nedelcu apare într-un alt proces, legat de un act de un teren pentru care, în numai 24 de ore, a obținut act cadastral, de intabulare și încheiere de rectificare, ultima tot de la notarul Cristina Budei. Dincolo de suspiciunile privind modul în care a fost obținut terenul respectiv, este revoltătoare ușurința cu care Primăria Constanța acordă autorizații de construcție de blocuri pe spații verzi, luând constănțenilor și puținul aer pe care îl mai pot respira într-un oraș sufocat de construcții care mai de care mai kitschuri.