Primăria Constanţa cere taxă pe garaje demolate

Primăria Constanța cere taxă pe garaje demolate

La sfârșitul anului trecut, majoritatea proprietarilor de garaje amplasate pe spațiul public au primit înștiințare să elibereze terenul. „Având în vedere adresa Direcției Gospodărie Comunală nr. 11699/ 2008 prin care se solicită eliberarea terenului situat în … În caz contrar, garajul va fi desființat conform Legii 50/ 1991" - se arată în notificare. În aceeași situație s-au aflat și proprietarii de garaje de pe strada Avram Iancu. La sfârșitul lunii decembrie au primit somație de ridicare a garajului, pentru ca la începutul acestui an, Primăria Constanța, prin Serviciul de Impozite, Taxe și alte Venituri la Bugetul Local, să le ceară să plătească taxă pe garaj pentru anul în curs. Spre exemplu, Florin B, care deține un garaj de pe strada Avram Iancu, ne-a spus că, la începutul acestui an, a primit înștiințare că trebuie să plătească o taxă anual de 195 lei. Inițial, a crezut că primăria s-a răzgândit, din moment ce le cere plata taxei, numai că, în urmă cu câteva zile, doi inspectori ai primăriei au venit la fața locului și au dat un ultim avertisment verbal. Ieri de dimineață, primele garaje fuseseră ridicate. „O să-l iau și eu de aici, ce să fac. Să văd unde îl duc”, ne-a spus Florin B. Omul ne spune că, în urmă cu un an, când a achiziționat garajul, a scos din buzunar 40 de milioane lei vechi. Garajele au fost amplasate pe strada Avram Iancu în 1993. Conform autorizației de construire nr. 1265/ 1993, Primăria Constanța a autorizat amplasarea, cu caracter provizoriu, a garajelor prefabricate din beton. Inițial, oamenilor li s-a spus că, pe locul respectiv, va fi amenajat un loc de joacă, după care se zvonea că pe spațiul liber vor fi aduse containerele de gunoi. Nu sunt singurele garaje din orașul Constanța care vor fi desființate. Nu va avea unde să-și adăpostească autoturismul, nici Liviu Brăiloiu, noul prefect al Constanței. În timp ce el depunea jurământul, Radu Mazăre anunța faptul că noul prefect al Constanței a rămas fără garaj.