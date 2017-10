PRIMĂRIA CONSTANŢA, BLOCATĂ. SUBALTERNII LUI MAZĂRE AU IEŞIT ÎN STRADĂ

3

Protestul de catifea

Chiar daca sunt chior,stiti ce mi-a sarit in ochi ? Normalitatea. Uite cum arata un protest pasnic si civilizat.Guvernul nu are un nume,reprezentant al guvernului in teritoriu nu exista.In plus,primarul a primit o delegatie de tovarasi protestatari.Lasati-i sa intre ! Veniti "in primarie la mine" ! Va rog sa intrati in primaria mea ! Sa ne amintim cateva lozinci de pe vremea "chiorului" :Huoo... guvernul !,Huoo...Woodrea ! Woodrea parasuta ! Demite-l pe chioru !,Jos Basescuuu....! Afara cu piticul Boc !. Iubesc normalitatea.Sa nu-i jigniti pa astia ca sunt "de-ai nostri".