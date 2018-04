Primăria Constanţa a pus gând rău copacilor din zona Poarta 1! Proiectul de reabilitare a perimetrului, făcut pe genunchi!

Primăria Constanța a pus gând rău copacilor din zona Poarta 1! Proiectul de reabilitare a perimetrului, făcut pe genunchi!

Primăria Constanța intenționează să demareze reabilitarea unei porțiuni din Peninsulă, de la intrarea în Poarta 1 Port până la bulevardul Tomis. Însă proiectul are în vedere tăierea mai multor copaci tineri, plantați în urmă cu aproximativ doi ani. Asociatia Eco Dobrogea a solicitat pentru consultare, conform legii 544/2001, planșele desenate, parte a proiectului „Lucrări de reparații si modernizare strada Termele Romane și strada Traian, pe sectorul Poarta 1 Port Constanța - bulevardul Tomis”.„După o analiză atentă a soluției, împreuna cu colegii de la Centrul pentru Resurse Civice, am observat câteva nereguli și probleme care nu au fost luate în considerare și pe care asociatia noastră le consideră suficient de importante pentru a fi aduse la cunoștința opiniei public și Consiliului Local, care, în ședința din 25 aprilie, are pe lista propusă pentru vot și acest proiect. Observațiile noastre au fost sintetizate într-o sesizare care va fi depusă la Primărie și care este atașată în acest comunicat”, precizează reprezentanții Asociației Eco Dobrogea.Potrivit acestora, eliminarea unor arbori a fost constatată în urma analizei planșelor desenate, acest lucru nefiind inclus în memoriul înaintat către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, publicat pe http://www.anpm.ro/web/apm-constanta/reglementari în data de 6 martie 2018.„Facem un apel insistent către Primăria Constanța, să pună la dispoziția publicului, pe site-ul propriu, planșele desenate ale fiecărui proiect de reabilitare a spațiului public, pentru a putea fi consultate. În cazul lucrărilor publice, întreaga documentație a proiectelor este informație publică și trebuie adusă la cunoștința cetățenilor. Persoanele fizice și asociațiile nu pot face observații și sugestii pe descrieri abstracte cum sunt memoriile tehnice, planșele desenate având exact rolul de a facilita vizualizarea și comunicarea exactă a unor informații”, mai spun cei de la Eco Dobrogea.Redăm mai jos scrisoarea transmisă de aceștia către Primăria Constanța și Confort Urban SRL:„În urma analizării documentației proiectului «Lucrări de reparații și modernizare strada Termele Romane + strada Traian , pe sectorul Poarta 1 Port Constanța - bulevardul Tomis», solicitat spre consultare, conform Legii 544/2001, de către organizația Eco Dobrogea, am constatat diferențe majore între soluția propusă și obiectivele proiectului Portis (http://www.portis-constanta.ro/) care a generat lucrările de modernizare și în care Primăria Constanța și Portul Constanța sunt parteneri.De asemenea, am constatat diferențe majore între solutia propusă și obiectivele Planului de Mobilitate Urbană Constanța, care guvernează sau ar trebui să guverneze) asupra soluțiilor tuturor proiectelor de reabilitare a străzilor din Constanța. În continuare, facem abstracție de oportunitatea măririi capacității de tranzit prin Poarta 1, aflată în cea mai sensibilă zonă a Constanței, și neluarea în calcul a direcționării traficului prin celelalte porți și folosirea infrastructurii rutiere din interiorul portului.Pentru a veni în ajutorul dumneavoastră, vom prezenta propuneri de îmbunătățire a proiectului, săptămâna viitoare, înaintea ședinței de Consiliu Local care va avea loc pe data de 25 aprilie.Constatările noastre sunt următoarele:- din soluția prezentată în proiect rezultă afectarea-eliminarea unor arbori în zona Poarta 1- în proiect nu există prevăzute nici un fel de facilitați pentru mobilitatea velo- infrastructura rutieră este supradimensionată în defavoarea pietonilor, contrar principiilor Planului de Mobilitate Urbană Durabilă- nu există soluții de punere în evidență și facilitare a accesului pietonal la ruinele de la Poarta 1, în condițiile în care zona este atractivă pentru turiștiCa urmare a acestor constatări, vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări și solicitări:- Ce se va întâmpla cu arborii aflați în zona intervenției și argumentarea soluției alese?- De ce nu sunt prevăzute facilitați pentru acces și tranzit velo în cadrul proiectului ținând cont că zona Poarta 1 este intens frecventată atât în scop de agreement cât și utilitar?- Conform căror studii ați ajuns la concluzia că nu exisă angajați în Portul Constanța care să se deplaseze către locul de muncă pe bicicletă și, prin urmare nu ați considerat necesară asigurarea unor condiții (sigure) de acces pentru biciclete la Poarta 1?- Ce soluții prevede proiectul pentru asigurarea mobilității active pe valea portului sau strada Termele Romane, înspre și dinspre Poarta 1?- Ce obiective urmărește Primăria prin îngustarea trotuarelor în dreptul sensului giratoriu de Poarta 2 - strada. Traian, în dreptul stației de autobuz de la Poarta 2 sau prin „gâtuirile” trecerilor de pietoni care nu permit traversarea simultana a doua mame cu cărucioare pentru copii, a doi oameni aflați în scaun cu rotile sau a doi oameni aflați pe lângă bicicletă?- Cum doresc autoritățile constănțene să crească atractivitatea și să accesibilize obiectivele de interes turistic dacă păstrează ruinele arheologice de la Poarta 1, într-o insulă aflată în mijlocul unui desert alambicat de carosabil?- Cum și când a fost cooptată societatea civilă acest proiect? (ex: asociații care promovează mobilitatea alternativă)- Au existat consultări sau măcar solicitarea unor puncte de vedere din partea Asociației Peisagiștilor din Romania, Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România, Ordinului Arhitecților din România și Direcția Județeana pentru Cultură Constanța?